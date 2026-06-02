"Я рятую твою дупу": Трамп вилаяв Нетаньягу через атаки на Ліван
Джерело: Axios

Згідно з даними видання Axios, після ударів армії Ізраїлю по Лівану президент США Дональд Трамп накинувся зі звинуваченнями на ізраїльського прем'єра Біньяміна Нетаньягу. Їхня суперечка відбулася під час телефонних перемовин.

  • На переконання Трампа, саме він допоміг Нетаньягу уникнути в'язниці.
  • Президент США вважає, що останній умисно надмірно ескалує ситуацію на Близькому Сході.

Як стверджують анонімні джерела, телефонні переговори між лідерами США та Ізраїлю були дійсно напруженими.

Так, Дональд Трамп не стримував свого обурення й часто вдавався до лайки.

Очільник Білого дому лютував через те, що ЦАХАЛ спровокував нову хвилю ескалації в Лівані.

Так, американський лідер назвав Нетаньягу "божевільним" і звинуватив його в невдячності.

Ба більше, Дональд Трамп намагався відмовити лідера Ізраїлю від планів завдати удару по ліванській столиці Бейруту.

Він заявив Нетаньягу, що атаки на ліванську столицю ще більше ізолюють Ізраїль у світі.

За словами одного з інсайдерів, очільник Білого знає, що "Хезболла" обстрілювала Ізраїль і що той мав захищатися.

Однак, на переконання Трампа, останніми днями Нетаньягу надмірно ескалював ситуацію.

Ти, чорт забирай, божевільний. Якби не я, ти б сидів у в'язниці. Я рятую твою дупу. Тепер тебе всі ненавидять. Через це всі ненавидять Ізраїль, — заявив Трамп своєму візаві.

