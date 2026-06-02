"Я рятую твою дупу": Трамп вилаяв Нетаньягу через атаки на Ліван

Згідно з даними видання Axios, після ударів армії Ізраїлю по Лівану президент США Дональд Трамп накинувся зі звинуваченнями на ізраїльського прем'єра Біньяміна Нетаньягу. Їхня суперечка відбулася під час телефонних перемовин.
Головні тези:
- На переконання Трампа, саме він допоміг Нетаньягу уникнути в'язниці.
- Президент США вважає, що останній умисно надмірно ескалує ситуацію на Близькому Сході.
Трамп і Нетаньягу розсварилися через Ліван
Як стверджують анонімні джерела, телефонні переговори між лідерами США та Ізраїлю були дійсно напруженими.
Так, Дональд Трамп не стримував свого обурення й часто вдавався до лайки.
Очільник Білого дому лютував через те, що ЦАХАЛ спровокував нову хвилю ескалації в Лівані.
Так, американський лідер назвав Нетаньягу "божевільним" і звинуватив його в невдячності.
Ба більше, Дональд Трамп намагався відмовити лідера Ізраїлю від планів завдати удару по ліванській столиці Бейруту.
Він заявив Нетаньягу, що атаки на ліванську столицю ще більше ізолюють Ізраїль у світі.
За словами одного з інсайдерів, очільник Білого знає, що "Хезболла" обстрілювала Ізраїль і що той мав захищатися.
Однак, на переконання Трампа, останніми днями Нетаньягу надмірно ескалював ситуацію.
