"Я спасаю твою задницу": Трамп обругал Нетаньяху из-за атак на Ливан
Категория
Мир
Дата публикации

"Я спасаю твою задницу": Трамп обругал Нетаньяху из-за атак на Ливан

Трамп и Нетаньяху рассорились из-за Ливана
Read in English
Читати українською
Источник:  Axios

Согласно данным издания Axios, после ударов армии Израиля по Ливану президент США Дональд Трамп набросился с обвинениями на израильского премьера Биньямина Нетаньяху. Их спор произошел во время телефонных переговоров.

Главные тезисы

  • По убеждению Трампа, именно он помог Нетаньяху избежать тюрьмы.
  • Президент США считает, что последний намеренно чрезмерно эскалирует ситуацию на Ближнем Востоке.

Трамп и Нетаньяху рассорились из-за Ливана

Как утверждают анонимные источники, телефонные переговоры между лидерами США и Израиля были действительно напряженными.

Так, Дональд Трамп не сдерживал своего возмущения и часто прибегал к брани.

Глава Белого дома свирепствовал из-за того, что ЦАХАЛ спровоцировал новую волну эскалации в Ливане.

Так, американский лидер назвал Нетаньяху "сумасшедшим" и обвинил его в неблагодарности.

Более того, Дональд Трамп пытался отказать лидера Израиля от планов нанести удар по ливанской столице Бейруту.

Он заявил Нетаньяху, что атаки на ливанскую столицу еще больше изолируют Израиль в мире.

По словам одного из инсайдеров, глава Белого знает, что "Хезболла" обстреливала Израиль и что тот должен был защищаться.

Однако, по убеждению Трампа, в последние дни Нетаньяху чрезмерно эскалировал ситуацию.

Ты, черт возьми, сумасшедший. Если бы не я, ты сидел бы в тюрьме. Я спасаю твою задницу. Теперь тебя все ненавидят. Поэтому все ненавидят Израиль, — заявил Трамп своему визави.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Ни одна страна не перечислила средства в фонд Совета мира Трампа
Трамп
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Трампу грозит серьезное заболевание — выводы врачей
Трампу грозит ожирение
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Команда Трампа придумала, как спасти Орбана от тюрьмы
Орбан боится мести Мадьяра и просит Трампа о помощи

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?