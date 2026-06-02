"Я спасаю твою задницу": Трамп обругал Нетаньяху из-за атак на Ливан

Согласно данным издания Axios, после ударов армии Израиля по Ливану президент США Дональд Трамп набросился с обвинениями на израильского премьера Биньямина Нетаньяху. Их спор произошел во время телефонных переговоров.

Трамп и Нетаньяху рассорились из-за Ливана

Как утверждают анонимные источники, телефонные переговоры между лидерами США и Израиля были действительно напряженными.

Так, Дональд Трамп не сдерживал своего возмущения и часто прибегал к брани.

Глава Белого дома свирепствовал из-за того, что ЦАХАЛ спровоцировал новую волну эскалации в Ливане.

Так, американский лидер назвал Нетаньяху "сумасшедшим" и обвинил его в неблагодарности.

Более того, Дональд Трамп пытался отказать лидера Израиля от планов нанести удар по ливанской столице Бейруту.

Он заявил Нетаньяху, что атаки на ливанскую столицу еще больше изолируют Израиль в мире.

По словам одного из инсайдеров, глава Белого знает, что "Хезболла" обстреливала Израиль и что тот должен был защищаться.

Однако, по убеждению Трампа, в последние дни Нетаньяху чрезмерно эскалировал ситуацию.