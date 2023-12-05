Я щасливий. Тренер Арсенала розкрив сильні сторони Зінченка

Головний тренер Арсенала Мікель Артета не приховує, що вважає українця Олександра Зінченка, який є лівим захисником його команди, справді талановитим футболістом.

В Арсеналі пишаються успіхами Зінченка

Мікель Артета відверто зізнається, що він щасливий працювати з українцем, адже Зінченко встигає виконувати багато якісної роботи під час матчів команди.

Окрім того, тренер додав, що любить своїх гравців такими, якими вони є.

Він звернув увагу на те, що кожний гравець має свої сильні та слабкі сторони.

У Алекса сильних сторін набагато більше. Таке трапляється і може статися з кожним гравцем. Ми повинні отримати урок з цього, тому що є певні зони, де категорично не можна робити певні речі, особливо з урахуванням попередньої фази. От і все. Ми додамо, - пояснив Мікель Артета. Поширити

За словами тренера Арсенала, українець може грати на позиції дев’ятки, як атакувальний півзахисник, як вінгер.

Він розумний, і його швидкість роботи зашкалює, ви бачите, як він женеться за суперниками, як він пресингує, і в нього є талант знаходити вільні зони та прогалини в невеликих просторах. Я справді щасливий з ним, – зізнався Артета. Поширити

Як Зінченку вдалося врятувати Арсенал від поразки — дивіться відео:

Що відомо про нові успіхи Зінченка в Арсеналі

Варто звернути увагу на те, що в нинішньому сезоні Олександр зіграв за Арсенал 19 матчів, у яких забив 1 гол і віддав 1 результативну передачу.

Окрім того, протягом останніх матчів Олександр показував високий рівень гри.

Зінченку навіть вдалося потрапити до збірної тижня до АПЛ. А потім взагалі опинився в компанії найкращих гравців тижня у топ-лігах Європи.

Що важливо розуміти, Арсенал зараз посідає перше місце в АПЛ, випереджаючи Ліверпуль на два очки, а Манчестер Сіті – на три.