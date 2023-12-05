Я счастлив. Тренер Арсенала раскрыл сильные стороны Зинченко
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Я счастлив. Тренер Арсенала раскрыл сильные стороны Зинченко

Александр Зинченко
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Главный тренер Арсенала Микель Артета не скрывает, что считает украинца Александра Зинченко, который является левым защитником его команды, действительно талантливым футболистом.
 

В Арсенале гордятся успехами Зинченко

Микель Артета откровенно признается, что он рад работать с украинцем, ведь Зинченко успевает выполнять много качественной работы во время матчей команды.

Кроме того, тренер добавил, что любит своих игроков такими, какие они есть.

Он обратил внимание на то, что у каждого игрока есть свои сильные и слабые стороны.

У Алекса сильных сторон гораздо больше. Такое случается и может произойти с каждым игроком. Мы должны извлечь урок из этого, потому что есть определенные зоны, где категорически нельзя делать определенные вещи, особенно с учетом предыдущей фазы. Вот и все. Мы добавим, – объяснил Микель Артета.

По словам тренера Арсенала, украинец может играть на позиции девятки, как атакующий полузащитник, как вингер.

Он умен, и его скорость работы зашкаливает, вы видите, как он гонится за соперниками, как он прессингует, и у него есть талант находить свободные зоны и пробелы в небольших просторах. Я действительно счастлив с ним, – признался Артета.

Как Зинченко удалось спасти Арсенал от поражения — смотрите видео:

Что известно о новых успехах Зинченко в Арсенале

Стоит обратить внимание, что в нынешнем сезоне Александр сыграл за Арсенал 19 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

Кроме того, во время последних матчей Александр показывал высокий уровень игры.

Зинченко даже удалось попасть в сборную недели в АПЛ. А потом вообще он очутился в компании лучших игроков недели в топ-лигах Европы.

Что важно понимать, Арсенал сейчас занимает первое место в АПЛ, опережая Ливерпуль на два очка, а Манчестер Сити – на три.

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