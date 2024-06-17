Ядерні держави витратили у 2023 році 91,4 млрд дол на свій арсенал — ICAN

Дев'ять ядерних держав світу продовжують модернізувати свою ядерну зброю. У 2023 році вони витратили на свої арсенали загалом 91,4 мільярда доларів.

Ядерні держави збільшили витрати на свій арсенал

Як зазначає Міжнародна кампанія за ліквідацію ядерної зброї (ICAN) зі штабквартирою у Женеві, цифри свідчать про збільшення глобальних витрат на ядерну зброю на 10,7 мільярда доларів у 2023 році порівняно з 2022 роком.

Причому 80% цього збільшення припадає на США.

Частка США в загальних витратах склала 51,5 мільярда доларів, що більше, ніж у всіх інших ядерних країн разом узятих.

Фото — icanw.org

За останні п'ять років спостерігається помітна тенденція до зростання кількості грошей, виділених на розробку цієї найбільш негуманної та руйнівної зброї, — сказала координаторка з питань політики та досліджень в ICAN Алісія Сандерс-Закре. Поширити

Наступним за обсягом таких витрат є Китай — 11,8 мільярда доларів, а Росія посідає третє місце з 8,3 мільярда доларів.

За даними SIPRI, Росія і США разом володіють майже 90% всієї ядерної зброї. Їхні розміри військових запасів, схоже, залишалися відносно стабільними у 2023 році. Втім за оцінками, Росія розгорнула приблизно на 36 боєголовок більше оперативних сил, ніж у січні 2023 року, додали в SIPRI.

Ми не бачили, щоб ядерна зброя відігравала таку важливу роль у міжнародних відносинах з часів холодної війни, — сказав директор програми Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру з питань зброї масового знищення Вілфред Ван. Поширити

НАТО обговорює приведення ядерної зброї в бойову готовність через загрозу РФ та Китаю

Як заявив генсек альянсу Єнс Столтенберг блок повинен показати світові свій ядерний арсенал, щоб надіслати пряме повідомлення своїм ворогам.

Він розповів, що між членами альянсу були консультації щодо вилучення ракет зі сховищ і переведення їх у режим очікування, закликаючи до використання прозорості як засобу стримування.

Він зауважив, що метою НАТО є світ без ядерної зброї, але поки існує ядерна зброя, треба залишатися ядерним альянсом, тому що світ, де Росія, Китай і Північна Корея мають ядерну зброю, а НАТО не має, є небезпечним.