Ядерні держави витратили у 2023 році 91,4 млрд дол на свій арсенал — ICAN

Дев'ять ядерних держав світу продовжують модернізувати свою ядерну зброю. У 2023 році вони витратили на свої арсенали загалом 91,4 мільярда доларів.
Головні тези:
- США виділили найбільшу частку коштів на ядерну зброю, що становить 51,5 мільярда доларів, більше, ніж у всіх інших ядерних країн разом узяті.
- Китай та Росія також значно витратили на свій ядерний арсенал, з Китаєм планується збільшення кількості боєголовок до 1000 до 2030 року.
- Росія та США володіють майже 90% всієї ядерної зброї, однак кількість грошей на розробку цих засобів знищення зростає кожнорічно.
Ядерні держави збільшили витрати на свій арсенал
Як зазначає Міжнародна кампанія за ліквідацію ядерної зброї (ICAN) зі штабквартирою у Женеві, цифри свідчать про збільшення глобальних витрат на ядерну зброю на 10,7 мільярда доларів у 2023 році порівняно з 2022 роком.
Причому 80% цього збільшення припадає на США.
Частка США в загальних витратах склала 51,5 мільярда доларів, що більше, ніж у всіх інших ядерних країн разом узятих.
Наступним за обсягом таких витрат є Китай — 11,8 мільярда доларів, а Росія посідає третє місце з 8,3 мільярда доларів.
За даними SIPRI, Росія і США разом володіють майже 90% всієї ядерної зброї. Їхні розміри військових запасів, схоже, залишалися відносно стабільними у 2023 році. Втім за оцінками, Росія розгорнула приблизно на 36 боєголовок більше оперативних сил, ніж у січні 2023 року, додали в SIPRI.
НАТО обговорює приведення ядерної зброї в бойову готовність через загрозу РФ та Китаю
Як заявив генсек альянсу Єнс Столтенберг блок повинен показати світові свій ядерний арсенал, щоб надіслати пряме повідомлення своїм ворогам.
Він розповів, що між членами альянсу були консультації щодо вилучення ракет зі сховищ і переведення їх у режим очікування, закликаючи до використання прозорості як засобу стримування.
Він зауважив, що метою НАТО є світ без ядерної зброї, але поки існує ядерна зброя, треба залишатися ядерним альянсом, тому що світ, де Росія, Китай і Північна Корея мають ядерну зброю, а НАТО не має, є небезпечним.
Він попередив, що Китай, зокрема, інвестує значні кошти в сучасну зброю, включаючи свій ядерний арсенал, який, за його словами, зросте до 1000 боєголовок вже до 2030 року.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-