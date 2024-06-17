Ядерные государства потратили в 2023 году 91,4 млрд долл на свой арсенал — ICAN

Девять ядерных стран мира продолжают модернизировать свое ядерное оружие. В 2023 году они потратили на свои арсеналы в общей сложности 91,4 миллиарда долларов.

Ядерные государства увеличили расходы на свой арсенал

Как отмечает Международная кампания по ликвидации ядерного оружия ( ICAN ) со штабквартирой в Женеве, цифры свидетельствуют об увеличении глобальных расходов на ядерное оружие на 10,7 миллиарда долларов в 2023 году по сравнению с 2022 годом.

Причем 80% этого увеличения приходится на США.

Доля США в общих расходах составила 51,5 миллиарда долларов, что больше, чем у всех остальных ядерных стран вместе взятых.

Фото — icanw.org

За последние пять лет наблюдается заметная тенденция роста количества денег, выделенных на разработку этого наиболее негуманного и разрушительного оружия, — сказала координатор по вопросам политики и исследований в ICAN Алисия Сандерс-Закре. Поделиться

Следующим по объему таких расходов является Китай — 11,8 миллиарда долларов, а Россия занимает третье место с 8,3 миллиарда долларов.

По данным SIPRI, Россия и США вместе владеют почти 90% всего ядерного оружия. Их размеры военных запасов, похоже, оставались относительно стабильными в 2023 году. Впрочем, по оценкам, Россия развернула примерно на 36 боеголовок больше оперативных сил, чем в январе 2023 года, добавили в SIPRI.

Мы не видели, чтобы ядерное оружие играло столь важную роль в международных отношениях со времен холодной войны, — сказал директор программы Стокгольмского международного института исследования проблем мира по вопросам оружия массового уничтожения Уилфред Ван. Поделиться

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Как заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, блок должен показать миру свой ядерный арсенал, чтобы прислать прямое сообщение своим врагам.

Он рассказал, что между членами альянса были консультации по изъятию ракет из хранилищ и переводу их в режим ожидания, призывая к использованию прозрачности как средства сдерживания.

Он отметил, что целью НАТО является мир без ядерного оружия, но пока существует ядерное оружие, нужно оставаться ядерным альянсом, потому что мир, где Россия, Китай и Северная Корея имеют ядерное оружие, а у НАТО нет, опасен.