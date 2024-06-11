Сикорский спрогнозировал количество ядерных боеголовок РФ в Калининградской области

В Варшаве заявили, что Россия может держать в Калининградской области около 100 тактических ядерных боеголовок.
Главные тезисы
- Прогноз Сикорского о 100 тактических ядерных боеголовках в Калининградской области вызывает тревогу в регионе.
- Медведев угрожает Польше радиоактивным пеплом, подчеркивая серьезность ситуации и возможные последствия.
- Сотрудничество и дипломатические усилия необходимы для предотвращения дальнейшей эскалации конфликта между Россией и Польшей.
- Межнациональное сотрудничество и соблюдение международных соглашений играют ключевую роль в обеспечении безопасности и стабильности в регионе и мире.
- Ситуация с ядерным оружием на границах с НАТО поднимает важные вопросы безопасности и вызывает обеспокоенность у европейских стран.
РФ накапливает ядерку на границах с НАТО
Об этом сообщил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский на конференции по восстановлению Украины в Берлине.
Сикорский описал для других европейцев на конференции, как российская угроза выглядит из Варшавы, акцентируя на том, что она ближе, чем может показаться.
От соседей России еще весной 2022 г. звучали заявления, что Москва уже держит в Балтии ядерное оружие.
Он также напомнил, что иногда российские ракеты, наносящие удары по Украине, залетают на территорию Польши, а иногда и падали на территории Польши.
Одна такая ракета упала в 10 км от моего дома в Западной Польше, в 250 км отсюда... Так что эта опасность ближе, чем кому-то может казаться.
Медведев угрожает Варшаве "порцией радиоактивного пепла"
Заместитель председателя СНБО России, экс-президент РФ Дмитрий Медведев истерически отреагировал на заявление главы МИД Польши Радослава Сикорского по поводу удара по позициям РФ в Украине.
Одиозный Дмитрий Медведев откликнулся на заявление Сикорского в сети X.
По словам Медведева, Сикорский соответствующим заявлением "решил испугать собственных хозяев". Кроме этого, западных политиков он назвал "янки", а польского министра "странным существом".
Попадание американцев в наши цели будет означать начало мировой войны, и министр иностранных дел даже такой страны, как Польша, должен это понимать.
В то же время он пригрозил Польше "порцией радиоактивного пепла": "Варшава не останется в стороне и обязательно получит свою порцию радиоактивного пепла. Это то, чего ты действительно хочешь?"
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