Сикорский спрогнозировал количество ядерных боеголовок РФ в Калининградской области

В Варшаве заявили, что Россия может держать в Калининградской области около 100 тактических ядерных боеголовок.

РФ накапливает ядерку на границах с НАТО

Об этом сообщил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский на конференции по восстановлению Украины в Берлине.

Сикорский описал для других европейцев на конференции, как российская угроза выглядит из Варшавы, акцентируя на том, что она ближе, чем может показаться.

В 250 км к северу от Варшавы — Калининградская область, российский эксклав, с местом для хранения — по нашим оценкам — около 100 тактических ядерных боеголовок. В 250 км к востоку — Беларусь, где россияне и белорусы устроили нападение на границу ЕС, границу Шенгенской зоны. Радослав Сикорский Министр иностранных дел Польши

От соседей России еще весной 2022 г. звучали заявления, что Москва уже держит в Балтии ядерное оружие.

Он также напомнил, что иногда российские ракеты, наносящие удары по Украине, залетают на территорию Польши, а иногда и падали на территории Польши.

Одна такая ракета упала в 10 км от моего дома в Западной Польше, в 250 км отсюда... Так что эта опасность ближе, чем кому-то может казаться.

Медведев угрожает Варшаве "порцией радиоактивного пепла"

Заместитель председателя СНБО России, экс-президент РФ Дмитрий Медведев истерически отреагировал на заявление главы МИД Польши Радослава Сикорского по поводу удара по позициям РФ в Украине.

Одиозный Дмитрий Медведев откликнулся на заявление Сикорского в сети X.

По словам Медведева, Сикорский соответствующим заявлением "решил испугать собственных хозяев". Кроме этого, западных политиков он назвал "янки", а польского министра "странным существом".

Попадание американцев в наши цели будет означать начало мировой войны, и министр иностранных дел даже такой страны, как Польша, должен это понимать.

В то же время он пригрозил Польше "порцией радиоактивного пепла": "Варшава не останется в стороне и обязательно получит свою порцию радиоактивного пепла. Это то, чего ты действительно хочешь?"