Сикорский предложил готовить в Польше военные подразделения из мобилизованных украинцев
Категория
Мир
Дата публикации

Сикорский предложил готовить в Польше военные подразделения из мобилизованных украинцев

Сикорский
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Источник:  Wnp.pl

Глава МИД Польши Радослав Сикорский обнародовал новую идею о помощи Украине. Так, Польша могла бы готовить военные подразделения из мобилизованных украинцев на своей территории.

В Польше будут готовить украинские подразделения

В Польше хотят подготовить украинское военное подразделение из мобилизованных украинцев, которые сейчас находятся в стране.

Об этом сообщил 31 мая в Праге, где проходит двухдневный саммит глав внешнеполитических ведомств стран НАТО, глава МИД Польши Радослав Сикорский.

Польша рассмотрела запрос Украины об учебе, но мы пришли к выводу, что будет безопаснее и эффективнее подготовить украинское подразделение из украинцев в Польше, подлежащих призыву к украинской армии, и что это будет более эффективным способом помочь Украине.

Радослав Сикорский

Радослав Сикорский

Глава МИД Польши

Глава польской дипломатии также отметил, что переговоры с Украиной относительно двустороннего соглашения о безопасности "исправны", и выразил надежду, что ее подписание состоится еще до саммита НАТО в июле в Вашингтоне.

Что говорят в Польше по поводу отправки войск в Украину

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский не стал исключать сценарий, когда нужно будет отправлять войска в Украину. Впрочем, он не отметил, какие именно задачи будут выполнять польские военные в Украине в случае положительного решения.

Радослав Сикорский, комментируя планы по противостоянию России, ответил на вопрос о готовности Польши отправить войска в Украину. Он также уточнил некоторые нюансы по разглашению намерений об отправке.

Мы не должны этого исключать. Мы должны оставить Путина в догадках о наших намерениях, — отметил польский министр МИД.

В то же время Радослав Сикорский не стал уточнять, какой будет роль польских войск в случае их опрокидывания в Украину.

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