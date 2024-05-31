Сікорський запропонував готувати у Польщі військові підрозділи з мобілізованих українців

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський оприлюднив нову ідею щодо допомоги Україні. Так, Польща могла б готувати військові підрозділи з мобілізованих українців на своїй території.
У Польщі готуватимуть українські підрозділи
У Польщі хочуть підготувати український військовий підрозділ із мобілізованих українців, які зараз перебувають у країні.
Про це повідомив 31 травня в Празі, де відбувається дводенний саміт глав зовнішньополітичних відомств країн НАТО, глава МЗС Польщі Радослав Сікорський.
Глава польської дипломатії також зазначив, що переговори з Україною щодо двосторонньої безпекової угоди відбуваються “справно”, і висловив сподівання, що її підписання відбудеться ще до саміту НАТО в липні у Вашингтоні.
Що кажуть у Польщі щодо відправки військ в Україну
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський не став відкидати сценарій, коли потрібно буде відправляти війська в Україну. Втім, він не окреслив, які саме задачі будуть виконувати польські військові в Україні у разі позитивного рішення.
Радослав Сікорський, коментуючи плани з протистояння Росії, відповів на запитання про готовність Польщі відправити війська в Україну. Він також уточнив деякі нюанси щодо розголошення намірів про відправку.
Ми не повинні цього виключати. Ми повинні залишити Путіна в здогадках щодо наших намірів, — зазначив польський міністр МЗС.
Водночас Радослав Сікорський не став уточнювати, якою буде роль польських військ у разі їх перекидання в Україну.
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