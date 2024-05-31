Сікорський запропонував готувати у Польщі військові підрозділи з мобілізованих українців

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський оприлюднив нову ідею щодо допомоги Україні. Так, Польща могла б готувати військові підрозділи з мобілізованих українців на своїй території.

У Польщі готуватимуть українські підрозділи

У Польщі хочуть підготувати український військовий підрозділ із мобілізованих українців, які зараз перебувають у країні.

Про це повідомив 31 травня в Празі, де відбувається дводенний саміт глав зовнішньополітичних відомств країн НАТО, глава МЗС Польщі Радослав Сікорський.

Польща розглянула запит України щодо навчання, але ми дійшли висновку, що буде безпечніше та ефективніше підготувати український підрозділ з українців у Польщі, які підлягають призову до української армії, і що це буде ефективніший спосіб допомогти Україні. Радослав Сікорський Глава МЗС Польщі

Глава польської дипломатії також зазначив, що переговори з Україною щодо двосторонньої безпекової угоди відбуваються “справно”, і висловив сподівання, що її підписання відбудеться ще до саміту НАТО в липні у Вашингтоні.

Що кажуть у Польщі щодо відправки військ в Україну

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський не став відкидати сценарій, коли потрібно буде відправляти війська в Україну. Втім, він не окреслив, які саме задачі будуть виконувати польські військові в Україні у разі позитивного рішення.

Радослав Сікорський, коментуючи плани з протистояння Росії, відповів на запитання про готовність Польщі відправити війська в Україну. Він також уточнив деякі нюанси щодо розголошення намірів про відправку.

Ми не повинні цього виключати. Ми повинні залишити Путіна в здогадках щодо наших намірів, — зазначив польський міністр МЗС.

Водночас Радослав Сікорський не став уточнювати, якою буде роль польських військ у разі їх перекидання в Україну.