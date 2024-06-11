Сікорський припустив кількість ядерних боєголовок РФ у Калінінградській області

У Варшаві заявили, що Росія потенційно може тримати у Калінінградській області близько 100 тактичних ядерних боєголовок.
Головні тези:
- РФ може тримати у Калінінградській області близько 100 тактичних ядерних боєголовок, що створює серйозну загрозу для Європи.
- Заступник голови РНБО Росії, Дмитро Медведєв, загрожує Польщі радіоактивним попелом відповідно до заяв Радослава Сікорського про удари України по РФ.
- Медведєв заявив, що можливе попадання американських сил по російських об'єктах загрожує початком світової війни.
- Співпраця і дипломатичні зусилля є важливими для запобігання подальшої ескалації конфлікту в регіоні.
- Міжнаціональна співпраця та міжнародні угоди є ключовими для забезпечення безпеки та стабільності в Європі та світі.
РФ накопичує ядерку на кордонах з НАТО
Про це повідомив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський на конференції з відбудови України у Берліні
Сікорський описав для інших європейців на конференції, як російська загроза виглядає з Варшави, акцентуючи на тому, що вона ближче, ніж може здаватися.
Від сусідів Росії ще навесні 2022 року лунали заяви, що Москва вже тримає у Балтії ядерну зброю.
Він також нагадав, що іноді російські ракети, якими завдають ударів по Україні, залітають на територію Польщі, а іноді й падали на території Польщі.
Одна така ракета впала за 10 км від мого дому в Західній Польщі, за 250 км звідси... Тож ця небезпека ближче, ніж комусь може здаватися.
Медведєв погрожує Варшаві “порцією радіоактивного попелу”
Заступник голови РНБО Росії, експрезидент РФ Дмитро Медведєв істерично відреагував на заяву глави МЗС Польщі Радослава Сікорського щодо удару по позиціях РФ в Україні.
Одіозний Дмитро Медведєв відгукнувся на заяву Сікорського у мережі Х.
За словами Медведєва, Сікорський відповідною заявою "вирішив налякати власних господарів". Крім цього, західних політиків він назвав "янкі", а польського міністра "дивною істотою".
Попадання американців по наших цілях означатиме початок світової війни, і міністр закордонних справ навіть такої країни, як Польща, повинен це розуміти.
Водночас він пригрозив Польщі "порцією радіоактивного попелу": "Варшава не залишиться осторонь і обов’язково отримає свою порцію радіоактивного попелу. Це те, чого ти справді хочеш?".
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