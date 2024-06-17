НАТО обсуждает приведение ядерного оружия в боевую готовность из-за угрозы РФ и Китаю

НАТО ведет переговоры о развертывании большего количества ядерного оружия перед растущей угрозой России и Китаю.

НАТО обсуждает развертывание большего количества ядерного оружия

Как заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, блок должен показать миру свой ядерный арсенал, чтобы прислать прямое сообщение своим врагам.

Он рассказал, что между членами альянса были консультации по изъятию ракет из хранилищ и переводу их в режим ожидания, призывая к использованию прозрачности как средства сдерживания.

Я не буду вдаваться в оперативные подробности о том, сколько ядерных боеголовок должно быть в рабочем состоянии, а какие должны храниться, но нам нужно проконсультироваться по этим вопросам. Это именно то, что мы делаем. Йенс Столтенберг Генеральный секретарь НАТО

Он резко предупредил об угрозе Китая и подчеркнул, что ядерная прозрачность должна быть краеугольным камнем ядерной стратегии НАТО.

Прозрачность помогает передать прямое сообщение о том, что мы, конечно, являемся ядерным альянсом, — сказал Столтенберг. Поделиться

Он отметил, что целью НАТО является мир без ядерного оружия, но пока существует ядерное оружие, нужно оставаться ядерным альянсом, потому что мир, где Россия, Китай и Северная Корея имеют ядерное оружие, а у НАТО нет, опасен.

Он предупредил, что Китай в частности инвестирует значительные средства в современное оружие, включая свой ядерный арсенал, который, по его словам, вырастет до 1000 боеголовок уже к 2030 году.

Что известно о ядерных учениях РФ

6 мая власти России заявили, что проведут военные учения, которые будут включать отработку развертывания тактического ядерного оружия.

В МИД РФ заявили, что эти учения преследуют цель охладить "горячие головы" на Западе, которые Москва обвинила в подталкивании к прямому военному столкновению между НАТО и Россией.

В свою очередь в Пентагоне отметили, что не видят изменений в позиции стратегических ядерных сил России, несмотря на заявления Москвы, которое планирует обучение с применением тактического ядерного оружия.

Россия 11 июня начала второй этап обучения с практической отработкой подготовки и применения нестратегического ядерного оружия.