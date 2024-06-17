НАТО обсуждает приведение ядерного оружия в боевую готовность из-за угрозы РФ и Китаю

НАТО ведет переговоры о развертывании большего количества ядерного оружия перед растущей угрозой России и Китаю.
Главные тезисы
- Китай планирует увеличить свой ядерный арсенал до 1000 боеголовок к 2030 году, что ставит под угрозу мировую безопасность.
- Генсек НАТО подчеркнул важность ядерной прозрачности как средства для сдерживания врагов и подачи прямого сообщения.
- Россия и Китай используют военные учения с применением ядерного оружия для демонстрации силы и сдерживания возможной агрессии.
- НАТО стремится к миру без ядерного оружия, но при наличии угроз со стороны России и Китая остается ядерным альянсом для обеспечения безопасности.
НАТО обсуждает развертывание большего количества ядерного оружия
Как заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, блок должен показать миру свой ядерный арсенал, чтобы прислать прямое сообщение своим врагам.
Он рассказал, что между членами альянса были консультации по изъятию ракет из хранилищ и переводу их в режим ожидания, призывая к использованию прозрачности как средства сдерживания.
Он резко предупредил об угрозе Китая и подчеркнул, что ядерная прозрачность должна быть краеугольным камнем ядерной стратегии НАТО.
Он отметил, что целью НАТО является мир без ядерного оружия, но пока существует ядерное оружие, нужно оставаться ядерным альянсом, потому что мир, где Россия, Китай и Северная Корея имеют ядерное оружие, а у НАТО нет, опасен.
Он предупредил, что Китай в частности инвестирует значительные средства в современное оружие, включая свой ядерный арсенал, который, по его словам, вырастет до 1000 боеголовок уже к 2030 году.
Что известно о ядерных учениях РФ
6 мая власти России заявили, что проведут военные учения, которые будут включать отработку развертывания тактического ядерного оружия.
В МИД РФ заявили, что эти учения преследуют цель охладить "горячие головы" на Западе, которые Москва обвинила в подталкивании к прямому военному столкновению между НАТО и Россией.
В свою очередь в Пентагоне отметили, что не видят изменений в позиции стратегических ядерных сил России, несмотря на заявления Москвы, которое планирует обучение с применением тактического ядерного оружия.
Россия 11 июня начала второй этап обучения с практической отработкой подготовки и применения нестратегического ядерного оружия.
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