Генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что в настоящее время нет единства среди стран-членов Альянса относительно членства Украины, которое необходимо для принятия этого решения.

У НАТО нет консенсуса относительно членства Украины

Все мы согласны, что Украина станет членом НАТО, мы поддерживаем движение Украины в Альянс. Нужно иметь натовское вооружение, соответствовать стандартам натов, создать оборонные институты. И мы будем работать вместе, помогать Украине на пути в НАТО. Но для приглашения нужен консенсус. Мы пока не достигли консенсуса в деле предоставления приглашения, но уже достигли консенсуса по оказанию военной помощи. Нужно работать в этом направлении, – подчеркнул Столтенберг. Поделиться

Он также отметил, что Украина имеет право на самозащиту в контексте разрешения избивать западным оружием по стратегическим объектам на территории России.

Должны не забывать, что эта война развязана Россией как агрессором. Россия оккупировала часть Украины. Украина имеет право на самозащиту. Это право включает в себя право уничтожать легитимные военные цели на территории агрессора – России. Мы предоставили 99% военной помощи Украине, хотя наложены определенные ограничения на использование этого вооружения. Однако эти ограничения мы ослабим, поскольку Россия начала новое наступление на севере, возле Харькова. Они атакуют с российской территории и Украина имеет право уничтожать ракетные установки, из которых обстреливают Харьков. Следовательно, ограничения постепенно упраздняются, и это поможет украинцам защищаться, - подчеркнул глава Альянса. Поделиться

По словам Столтенберга, Россия сейчас платит высокую цену за новую наступательную операцию в Украине.

Очень высокая цена - тысячи людей, тысячи единиц техники. Конечно, украинцам трудно бороться с российским нашествием, долгое время обсуждалось оказание помощи Украине. США 6 месяцев не могли проголосовать за пакет помощи Украине, европейские союзники задерживались с передачей обещанного вооружения. Теперь все изменилось. США согласовали предоставление помощи Украине на сумму 61 млрд долларов. Сегодня мы приняли решение о создании команды поддержки Украины. Так что помощь Украине будет более интенсивной и сильной, - подчеркнул Столтенберг. Поделиться

При этом глава Альянса отметил, что речь не идет об отправке военных НАТО в Украину.

НАТО с самого начала заявило, что поддержит Украину, и мы действительно оказали большую поддержку Украине. Мы в НАТО договорились, что будем проводить подготовку украинских военных. Однако НАТО всегда подчеркивает, что мы не являемся стороной конфликта и потому не посылаем наши войска в Украину, - объясняет Столтенберг. Поделиться

Он также отверг угрозы кремлевского диктатора Владимира Путина по поводу применения ядерного оружия против Украины или стран-партнеров.

Мы слышали много угроз о применении ядерного оружия от президента Путина. Их цель – остановить нас в поддержке Украины. Однако эти угрозы не напрасны. Президент Путин должен знать, что в ядерной войне нет победителей, – отметил Столтенберг. Поделиться

Какие выводы в НАТО сделали из развязанной Россией войны против Украины

По словам Столтенберга, НАТО сделало ряд выводов из войны России против Украины.