Генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что в настоящее время нет единства среди стран-членов Альянса относительно членства Украины, которое необходимо для принятия этого решения.
Главные тезисы
- Отсутствует единство среди стран-членов НАТО относительно членства Украины в альянсе
- НАТО оказывает поддержку Украине в виде предоставления вооружения и создания оборонных институтов
- Россия будет платить высокую цену за новую наступательную операцию в Украине, что требует усиленной помощи со стороны НАТО
- НАТО проводит подготовку украинских военных, но не отправляет свои войска на территорию Украины
- Столтенберг отверг угрозы применения ядерного оружия против Украины со стороны Владимира Путина
У НАТО нет консенсуса относительно членства Украины
Он также отметил, что Украина имеет право на самозащиту в контексте разрешения избивать западным оружием по стратегическим объектам на территории России.
По словам Столтенберга, Россия сейчас платит высокую цену за новую наступательную операцию в Украине.
При этом глава Альянса отметил, что речь не идет об отправке военных НАТО в Украину.
Он также отверг угрозы кремлевского диктатора Владимира Путина по поводу применения ядерного оружия против Украины или стран-партнеров.
Какие выводы в НАТО сделали из развязанной Россией войны против Украины
По словам Столтенберга, НАТО сделало ряд выводов из войны России против Украины.
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