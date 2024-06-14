НАТО одобрил план расширения поддержки Украины — о чем идет речь

Как заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, 14 июня министры обороны членов блока договорились об "оперативном плане расширения поддержки Украины". По его словам, в нем идет речь о координации поставок оружия и тренировках для ВСУ.

Что известно о новом решении НАТО относительно Украины

Йенс Столтенберг обращает внимание на то, что план предполагает, что в будущем Альянс возьмет на себя международную координацию поставок оружия и тренировок для украинских военных.

Что важно понимать, одобрение "оперативного плана" довольно долго блокировала команда венгерского лидера Виктора Орбана, известного своей пророссийской позицией.

Это было серьезным препятствием, ведь блок принимает все решения консенсусом.

Приспешник Путина постоянно жаловался на то, что инициатива НАТО может привести к "прямой конфронтации" с Россией.

Но перед министерской встречей в Брюсселе Орбан встретился с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и согласился снять вето в обмен на обещание, что Венгрия не будет участвовать в обучении украинцев и финансировать поставки оружия, — сказано в сообщении. Поделиться

Почему Байден выступает против вступления Украины в НАТО

По мнению главы Белого дома Джо Байдена, мир в Украине возможен без членства в НАТО.

Это заявление президента США стало неожиданностью для многих представителей украинской власти, а также для западных лидеров.

Недавно смысл слов американского лидера объяснила постоянная представительница США при Альянсе Джулиан Смит.