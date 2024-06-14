НАТО схвалив план розширення підтримки України — про що йдеться
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НАТО схвалив план розширення підтримки України — про що йдеться

НАТО
НАТО

Як заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг, 14 червня міністри оборони членів блоку домовилися про "оперативний план розширення підтримки України". За його словами, у ньому йдеться про координацію постачання зброї та тренування для ЗСУ.

Головні тези:

  • Рішення НАТО довго блокувала Угорщина, однак все-таки погодила зняти вето.
  • Президент США Джо Байден виступає проти вступу України в НАТО, вказуючи на необхідність виконання реформ та критеріїв для членства.
  • Байден вважає, що мир в Україні можливий навіть без вступу країни до НАТО.

Що відомо про нове рішення НАТО щодо України

Єнс Столтенберг звертає увагу на те, що план передбачає, що в майбутньому Альянс візьме на себе міжнародну координацію постачання зброї та тренувань для українських військових.

Що важливо розуміти, схвалення "оперативного плану" доволі довго блокувала команда угорського лідера Віктора Орбана, який відомий своєю проросійською позицією.

Це було серйозною перешкодою, адже блок ухвалює всі рішення консенсусом.

Поплічник Путіна постійно скаржився на те, що ініціатива НАТО може призвести до "прямої конфронтації" з Росією.

Але перед міністерською зустріччю у Брюсселі Орбан зустрівся з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом і погодився зняти вето в обмін на обіцянку, що Угорщина не братиме участі в навчанні українців і фінансувати постачання зброї, — йдеться в повідомленні.

Чому Байден виступає проти вступу України в НАТО

На переконання глави Білого дому Джо Байдена, мир в Україні можливий без членства в НАТО.

Ця заява президента США стала несподіванкою для багатьох представників української влади, а також західних лідерів.

Лише нещодавно сенс слів американського лідера розтлумачила Постійна представниця США при Альянсі Джуліан Сміт.

Я вважаю, що президент (Джо Байден — ред.) мав на увазі в тому конкретному інтерв'ю той факт, що ми, Сполучені Штати, вважаємо, що українці все ще мають виконати певну роботу, щоб відповідати критеріям і впроваджувати реформи, які необхідні для членства в НАТО, — пояснила Джуліан Сміт.

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