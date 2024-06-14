В НАТО не поддержали идею Столтенберга относительно Украины — что произошло
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В НАТО не поддержали идею Столтенберга относительно Украины — что произошло

НАТО
Йенс Столтенберг
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По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, министры обороны стран блока до сих пор не одобрили план финансирования для Украины, предусматривающий выделение ежегодной помощи в размере 40 млрд евро.

Главные тезисы

  • Столтенберг отказался от идеи создания пятилетнего фонда военной помощи для Украины из-за критики других членов блока.
  • Вместо этого был разработан новый план финансирования, предусматривающий выделение не менее 40 млрд евро в год на летальную и нелетальную помощь для Украины.
  • Столтенберг считает, что новый план будет иметь большую поддержку среди стран-членов НАТО и обеспечит долгосрочную помощь Киеву.
  • До июльского саммита НАТО в Вашингтоне страны блока планируют принять финансовое обязательство перед Украиной.

Ежегодная масштабная помощь НАТО для Украины остается под вопросом

Генеральный секретарь НАТО официально подтвердил, что члены блока продолжат согласовывать позицию по этому вопросу до саммита в Вашингтоне.

Нам еще предстоит выполнить работу над согласованием наших позиций относительно объема долгосрочной финансовой помощи и вступления Украины до саммита в Вашингтоне.

Йенс Столтенберг

Йенс Столтенберг

Генсек НАТО

Как стало известно ранее, Столтенберг отказался от идеи создания пятилетнего фонда военной помощи Украине.

Он принял такое неожиданное решение, поскольку столкнулся с критикой членов блока.

Однако это не остановило генсека, и он решил оказать поддержку Украине в другом виде.

Генеральный секретарь НАТО разработал новый план, согласно которому страны Альянса обязуются тратить не менее 40 миллиардов евро в год на летальную и нелетальную помощь для Украины.

Эта инициатива получила более широкую поддержку, чем предыдущая идея Столтенберга.

Столтенберг убежден, что его новый план касательно Украины поддержат

По словам генсека, по состоянию на сегодняшний день в Альянсе уже есть договоренность об обеспечении ведущей роли НАТО в координации безопасности помощи и проведении учений для Украины.

Йенс Столтенберг также озвучил прогноз, что до июльского саммита блока в Вашингтоне наконец-то примут финансовое обязательство перед Украиной.

Это один из примеров того, как мы, используя НАТО, можем иметь более прочную и предполагаемую структуру, особенно в сочетании с обязательством тратить не менее 40 млрд евро в год. Это обеспечит то, что у нас будет более долгосрочная поддержка для Украины, — подчеркнул генсек Альянса.

По убеждению Столтенберга, НАТО должен дать понять Путину, что будет поддерживать Украину столько, сколько будет продолжаться война.

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