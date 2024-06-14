У НАТО не підтримали ідею Столтенберга щодо України — що сталося

За словами генсека НАТО Єнса Столтенберга, міністри оборони країн блоку досі не схвалили план фінансування України, який передбачає виділення щорічної допомоги в розмірі 40 млрд євро.
Головні тези:
- Столтенберг відмовився від ідеї створення п'ятирічного фонду військової допомоги для України через критику з боку інших членів блоку.
- Замість цього був розроблений новий план фінансування, що передбачає виділення не менше 40 млрд євро на рік на летальну і нелетальну допомогу для України.
- Столтенберг вважає, що новий план матиме більшу підтримку серед країн-членів НАТО і забезпечить довгострокову допомогу для Києва.
- До липневого саміту НАТО у Вашингтоні країни блоку планують ухвалити фінансове зобов'язання перед Україною.
Щорічна масштабна допомога НАТО для України залишається під питанням
Генеральний секретар Альянсу офіційно підтвердив, що члени блоку продовжать узгоджувати позицію з цього питання до саміту у Вашингтоні.
Як нещодавно стало відомо, Столтенберг відмовився від ідеї створення п'ятирічного фонду військової допомоги Україні.
Він ухвалив таке неочікуване рішення, оскільки стикнувся з критикою з боку багатьох членів блоку.
Однак це не зупинило генсека, й він вирішив надати підтримку Україні в іншому вигляді.
Генеральний секретар НАТО розробив новий план, згідно з яким країни Альянсу зобов'язуються витрачати щонайменше 40 мільярдів євро на рік на летальну і нелетальну допомогу для України.
Ця ініціатива отримала ширшу підтримку, аніж попередня ідея Столтенберга.
Столтенберг переконаний, що його новий план щодо України підтримають
За словами генсека, станом на сьогодні в Альянсі уже є домовленість про забезпечення провідної ролі НАТО у координації безпекової допомоги і проведенні навчань для України.
Єнс Столтенберг також озвучив прогноз, що до липневого саміту блоку у Вашингтоні нарешті ухвалять фінансове зобов'язання перед Україною.
На переконання Столтенберга, НАТО повинен дати зрозуміти Путіну, що буде підтримувати Україну стільки, скільки триватиме війна.
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