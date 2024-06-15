Генсек НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що наразі не має єдності серед країн-членів Альянсу стосовно членства України, яка необхідна для ухвалення цього рішення.

У НАТО не має консенсусу стосовно членства України

Усі ми погоджуємося, що Україна стане членом НАТО, ми підтримуємо рух України до Альянсу. Потрібно мати натівське озброєння, відповідати натівським стандартам, створити оборонні інституції. І ми будемо працювати разом, допомагатимемо Україні на шляху до НАТО. Та для надання запрошення потрібен консенсус. Ми поки що не досягли консенсусу у справі надання запрошення, але вже досягли консенсусу у наданні військової допомоги. Потрібно працювати у цьому напрямку, - підкреслив Столтенберг. Поширити

Він також зазначив, що Україна має право на самозахист у контексті дозволу бити західною зброєю по стратегічних об’єктах на території Росії.

Маємо не забувати, що ця війна розв’язана Росією, як агресором. Росія окупувала частину України. Україна має право на самозахист. Це право включає право знищувати легітимні військові цілі на території агресора – Росії. Ми надали 99% військової допомоги Україні, хоча накладені певні обмеження на використання цього озброєння. Проте ці обмеження ми послабимо, оскільки Росія розпочала новий наступ на півночі, біля Харкова. Вони атакують з російської території, і Україна має право знищувати ракетні установки, з яких обстрілюють Харків. Отже, обмеження поступово скасовуються, і це допоможе українцям захищатися, - наголосив очільник Альянсу. Поширити

За словами Столтенберга, наразі Росія платить високу ціну за нову наступальну операцію в Україні.

Дуже високу ціну - тисячі людей, тисячі одиниць техніки. Звісно, українцям важко боротись із російською навалою, тривалий час обговорювалось надання допомоги Україні. США 6 місяців не могли проголосувати за пакет допомоги Україні, європейські союзники затримувалися із передачею обіцяного озброєння. Тепер все змінилося. США узгодили надання допомоги Україні на суму 61 млрд долларів. Сьогодні ми ухвалили рішення про створення команди підтримки України. Отже допомога Україні буде більш інтенсивною і сильною, - підкреслив Столтенберг. Поширити

При цьому очільник Альянсу зазначив, що мова не йде про відправу військових НАТО в Україну.

НАТО з самого початку заявило, що підтримає Україну і ми справді надали велику підтримку Україні. Ми в НАТО домовилися, що здійснюватимемо підготовку українських військових. Проте НАТО завжди підкреслює, що ми не є стороною конфлікту і тому не посилаємо наші війська в Україну, - пояснює Столтенберг. Поширити

Він також відкинув погрози кремлівського диктатора Володимира Путіна щодо застосування ядерної зброї проти України або країн-партнерів.

Ми чули багато погроз про застосування ядерної зброї від президента Путіна. Їх мета – зупинити нас у підтримці України. Проте ці загрози не марні. Президент Путін має знати, що у ядерній війні немає переможців, - зазначив Столтенберг. Поширити

Які висновки в НАТО зробили з розв’язаної Росією війни проти України

За словами Столтенберга, НАТО зробило вже низку висновків з війни Росії проти України.