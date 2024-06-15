Генсек НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що наразі не має єдності серед країн-членів Альянсу стосовно членства України, яка необхідна для ухвалення цього рішення.
Головні тези:
- НАТО визнає необхідність членства України, але відсутній консенсус серед країн-членів.
- Спільна підтримка України включає надання натівського озброєння та створення оборонних інституцій.
- Росія понесе високу ціну за нову наступальну операцію в Україні, що вимагає посиленої допомоги Альянсу.
- НАТО не посилатиме війська на територію України, проте здійснюватиме підготовку українських військових.
- Альянс зробив висновки з російсько-української війни та розпочав спільну підготовку українських військових в сучасних умовах загострених конфліктів.
У НАТО не має консенсусу стосовно членства України
Він також зазначив, що Україна має право на самозахист у контексті дозволу бити західною зброєю по стратегічних об’єктах на території Росії.
За словами Столтенберга, наразі Росія платить високу ціну за нову наступальну операцію в Україні.
При цьому очільник Альянсу зазначив, що мова не йде про відправу військових НАТО в Україну.
Він також відкинув погрози кремлівського диктатора Володимира Путіна щодо застосування ядерної зброї проти України або країн-партнерів.
Які висновки в НАТО зробили з розв’язаної Росією війни проти України
За словами Столтенберга, НАТО зробило вже низку висновків з війни Росії проти України.
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