Ядро Землі почало віддавати свої золоті запаси — що це означає

Коштовності вириваються з глибини у тисячі кілометрів і вже досягають поверхні через вулкан.

Ядро Землі почало "випльовувати" золото та дорогоцінні метали на поверхню

Глибоко під нашими ногами, у самому серці планети, відбуваються процеси, які раніше вважалися неможливими — ядро Землі почало віддавати свої золоті запаси.

Як зазначають дослідники, під товстою корою та пекучими шарами мантії прихований колосальний запас золота та рутенію, який раніше вважався назавжди заблокованим на глибині близько 3 000 кілометрів. Однак нові знахідки доводять, що ці багатства вже піднімаються вгору.

Коли надійшли перші результати, ми зрозуміли, що буквально знайшли золото! Наші дані підтвердили, що матеріал із ядра, включно з золотом та іншими дорогоцінними металами, просочується у мантію Землі зверху, — розповів доктор Нільс Месслінг з Університету Геттінгена.

Сліди "золотого витоку" вчені виявили у лаві на Гаваях. За наявними даними, саме через вулканічні виверження метали, що мільярди років перебували в ізоляції, потрапляють у верхні шари планети.

Професор Матіас Вілльболд пояснює, що розплавлена порода переміщує цінні елементи на поверхню, утворюючи цілі океанічні острови.

Наші результати не лише показують, що ядро Землі не таке ізольоване, як раніше вважалося. Тепер ми також можемо довести, що величезні об'єми перегрітого матеріалу мантії, кілька сотень квадрильйонів метричних тонн породи, походять на межі ядра і мантії і піднімаються до поверхні Землі.

На думку експертів, такий рух металів є дуже повільним за людськими мірками, проте протягом мільйонів років він здатен перенести величезну кількість золота.

Деякі метали, які сьогодні використовуються у смартфонах та медичних приладах, могли колись бути частиною розпеченого центру Землі.

Попри сенсаційність відкриття, науковці застерігають: бігти до вулканів із відрами не варто. Поточний потік металу занадто малий, щоб спровокувати нову "золоту лихоманку". Це радше унікальне геологічне явище, яке допомагає зрозуміти, як формувалася наша планета понад 4,5 мільярда років тому.