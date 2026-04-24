Ядро Земли начало отдавать свои золотые запасы — что это значит

Драгоценности вырываются из глубины в тысячи километров и достигают поверхности через вулкан.
Главные тезисы
- Ядро Земли начало выдавать свои золотые запасы через вулканические извержения, что открывает новые возможности для изучения внутренней структуры планеты.
- Открытие указывает на то, что ранее изолированные драгоценные металлы из ядра поднимаются на поверхность, формируя новые острова и раскрывая тайны геологического развития Земли.
Ядро Земли начало "выплевывать" золото и драгоценные металлы на поверхность
Как отмечают исследователи, под толстой корой и жгучими слоями мантии скрыт колоссальный запас золота и рутения, ранее считавшийся навсегда заблокированным на глубине около 3 000 километров. Однако новые находки доказывают, что эти богатства уже поднимаются вверх.
Когда пришли первые результаты, мы поняли, что буквально нашли золото! Наши данные подтвердили, что материал из ядра, включая золото и другие драгоценные металлы, проникает в мантию Земли сверху, — рассказал доктор Нильс Месслинг из Университета Геттингена.
Следы "золотой утечки" ученые обнаружили в скамье на Гавайях. По имеющимся данным, именно из-за вулканических извержений металлы, миллиарды лет находившиеся в изоляции, попадают в верхние слои планеты.
Профессор Матиас Уилльболд объясняет, что расплавленная порода перемещает ценные элементы на поверхность, образуя целые океанические острова.
По мнению экспертов, такое движение металлов очень медленное по человеческим меркам, однако в течение миллионов лет оно способно перенести огромное количество золота.
Некоторые металлы, используемые сегодня в смартфонах и медицинских приборах, могли когда-то быть частью раскаленного центра Земли.
Несмотря на сенсационность открытия, ученые предостерегают: бежать в вулканы с ведрами не стоит. Текущий поток металла слишком мал, чтобы спровоцировать новую "золотую лихорадку". Это скорее уникальное геологическое явление, помогающее понять, как формировалась наша планета более 4,5 миллиарда лет назад.
