Вступила ли Земля в "шестое массовое вымирание" — новая гипотеза ученых
Вступила ли Земля в "шестое массовое вымирание" — новая гипотеза ученых

Земля
Читати українською
Источник:  CNN

Люди уничтожили более 100 видов – и многие другие находятся на грани исчезновения или переживают значительное сокращение численности. Некоторые ученые утверждают, что мы вступили в "шестое массовое вымирание", подобно тому, которое уничтожило динозавров 66 миллионов лет назад.

Главные тезисы

  • Шестое массовое вымирание, вызванное человеческой деятельностью, стало предметом обсуждения среди ученых.
  • Увеличение охраны природы способствует снижению темпов вымирания, особенно среди млекопитающих и птиц.
  • Анализ на уровне родов показал, что за последние 500 лет на Земле произошло вымирание 102 рода животных и растений.

Переживет ли Земля "шестое массовое вымирание"

Но на этот раз причиной вымирания является биологическое разрушение, вызванное деятельностью человека, а не астероид размером с город.

Новое исследование, опубликованное в журнале PLOS Biology, утверждает, что хотя снижение биоразнообразия действительно происходит, насекомые, растения и животные не исчезают с такой скоростью, которая могла бы соответствовать массовому вымиранию — феномену, обычно определяющему как потерю 75% всех видов за геологический период времени.

Всего в 4,5-миллиардной истории Земли произошло всего пять массовых вымираний.

Исследование показывает, что недавние вымирания групп растений и животных редки и чаще всего ограничены островными экосистемами. Темпы вымирания могут замедляться, отчасти благодаря усиленным мерам по охране природы, особенно среди млекопитающих и птиц.

Анализ, проведенный Винсом и его соавтором Кристен Сабан, аспиранткой Гарвардского университета, основан на 163022 видах растений и животных, оцененных Международным союзом охраны природы (IUCN). Исследование сосредоточено на вымирании на уровне родов с 1500 года.

Винс отметил, что они с Сабаном решили провести анализ на уровне родов, поскольку это, вероятно, отражает больше эволюционной истории, чем анализ на уровне отдельных видов.

Исследование показало, что за последние 500 лет вымерло 102 рода — 90 животных и 12 растений. Кроме того, вымирание наблюдалось в двух более широких категориях: 10 семей, объединяющих роды, и два порядка, объединяющих семьи.

Среди вымерших родов за последние 500 лет были додо (Raphus), морская корова (Hydrodamalis) и Cylindraspis — группа недавно вымерших гигантских черепах, обитавших на Маврикии и соседних островах. Другие вымершие ветви включали гавайских птиц-медососов семейства Mohoidae и порядок Dinornithiformes, объединяющего гигантских бескрылых птиц, таких как моа Новой Зеландии.

Додо

Большинство вымираний приходится на млекопитающих (21 род) и птиц (37 родов), что составляет 179 видов. Согласно исследованию, это делает вымирание редкими — всего 0,45% от 22 760 родов, оцененных IUCN.

Анализ также показал, что большинство вымираний происходило среди родов, обитавших исключительно на островах. К примеру, большинство вымираний птиц произошло на Маскаренских, Гавайских островах и в Новой Зеландии. Островные экосистемы особенно уязвимы к инвазивным видам, часто завозимым людьми, отметил Винс, и это не обязательно отражает более широкие риски вымирания.

Удивительно, но анализ показал, что темпы вымирания на уровне родов, похоже, начали снижаться, с пиком в 1870-е, 1890-е и 1900-е годы.

