Когда может начаться глобальное вымирание — предупреждение ученых

Издание Interesting Engineering обращает внимание на то, что экологические проблемы на Земле очень быстро масштабируются и могут спровоцировать массовое вымирание уже через 2700 лет.
Главные тезисы
- Ученые подтверждают, что предыдущее глобальное вымирание, произошедшее около 252 миллионов лет назад, явилось следствием резкого скачка температуры.
- Это привело к исчезновению 96% морской жизни и 70% наземных позвоночных, что делает его самым разрушительным событием в истории Земли.
Земля может столкнуться с роковыми проблемами
Новое масштабное исследование организовал доктор Маура Брунетти из Женевского университета.
Он вместе с членами своей команды внимательно проанализировал окаменевшие остатки растений, используя споры, пыльцу и макроокаменение для реконструкции древних экосистем.
Ученые пришли к выводу, что предыдущее глобальное вымирание было следствием скачка температуры на 10 градусов Цельсия.
Что важно понимать, речь идет о Пермско-триасовом вымирании, также известном как Великое вымирание, которое было самым разрушительным событием в истории Земли.
96% морской жизни и 70% наземных позвоночных исчезли примерно 252 миллиона лет назад.
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