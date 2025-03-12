Когда может начаться глобальное вымирание — предупреждение ученых
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Когда может начаться глобальное вымирание — предупреждение ученых

Земля может столкнуться с роковыми проблемами
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Источник:  Interesting Engineering

Издание Interesting Engineering обращает внимание на то, что экологические проблемы на Земле очень быстро масштабируются и могут спровоцировать массовое вымирание уже через 2700 лет.

Главные тезисы

  • Ученые подтверждают, что предыдущее глобальное вымирание, произошедшее около 252 миллионов лет назад, явилось следствием резкого скачка температуры.
  • Это привело к исчезновению 96% морской жизни и 70% наземных позвоночных, что делает его самым разрушительным событием в истории Земли.

Земля может столкнуться с роковыми проблемами

Новое масштабное исследование организовал доктор Маура Брунетти из Женевского университета.

Он вместе с членами своей команды внимательно проанализировал окаменевшие остатки растений, используя споры, пыльцу и макроокаменение для реконструкции древних экосистем.

Ученые пришли к выводу, что предыдущее глобальное вымирание было следствием скачка температуры на 10 градусов Цельсия.

Что важно понимать, речь идет о Пермско-триасовом вымирании, также известном как Великое вымирание, которое было самым разрушительным событием в истории Земли.

96% морской жизни и 70% наземных позвоночных исчезли примерно 252 миллиона лет назад.

Фото: unsplash.com

Новый анализ выявил серьезные изменения в биомах растений, совпадающих с пределом пермско-триасового периода, что указывает на резкий переход от холода к теплу. Поздняя пермь была холодной, а ранний триас — хаотический климат, возможно из-за кратковременных колебаний.

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