Коли може розпочатися глобальне вимирання — попередження вчених

Видання Interesting Engineering звертає увагу на те, що екологічні проблеми на Землі вкрай швидко масштабуються й можуть спровокувати масове вимирання уже за 2700 років.
Головні тези:
- Вчені підтверджують, що попереднє глобальне вимирання, що сталося близько 252 мільйонів років тому, було наслідком різкого стрибка температури.
- Це призвело до зникнення 96% морського життя та 70% наземних хребетних, що робить його найбільш руйнівною подією в історії Землі.
Земля може стикнутися з фатальними проблемами
Нове масштабне дослідження організував доктор Маура Брунетті з Женевського університету.
Він разом з членами своєї команди уважно проаналізував скам’янілі залишки рослин, використовуючи спори, пилок і макроскамнілості для реконструкції стародавніх екосистем.
Науковці дійшли висновку, що попереднє глобальне вимирання було наслідком стрибка температури на 10 градусів Цельсія.
Що важливо розуміти, йдеться Пермсько-тріасове вимирання, також відоме як Велике вимирання, яке було найбільш руйнівною подією в історії Землі. 96% морського життя та 70% наземних хребетних зникли приблизно 252 мільйони років тому.
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