Коли може розпочатися глобальне вимирання — попередження вчених
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

Коли може розпочатися глобальне вимирання — попередження вчених

засуха
Джерело:  Interesting Engineering

Видання Interesting Engineering звертає увагу на те, що екологічні проблеми на Землі вкрай швидко масштабуються й можуть спровокувати масове вимирання уже за 2700 років.

Головні тези:

  • Вчені підтверджують, що попереднє глобальне вимирання, що сталося близько 252 мільйонів років тому, було наслідком різкого стрибка температури.
  • Це призвело до зникнення 96% морського життя та 70% наземних хребетних, що робить його найбільш руйнівною подією в історії Землі.

Земля може стикнутися з фатальними проблемами

Нове масштабне дослідження організував доктор Маура Брунетті з Женевського університету.

Він разом з членами своєї команди уважно проаналізував скам’янілі залишки рослин, використовуючи спори, пилок і макроскамнілості для реконструкції стародавніх екосистем.

Науковці дійшли висновку, що попереднє глобальне вимирання було наслідком стрибка температури на 10 градусів Цельсія.

Що важливо розуміти, йдеться Пермсько-тріасове вимирання, також відоме як Велике вимирання, яке було найбільш руйнівною подією в історії Землі. 96% морського життя та 70% наземних хребетних зникли приблизно 252 мільйони років тому.

Фото: unsplash.com

Новий аналіз виявив серйозні зміни в біомах рослин, що збігаються з межею пермсько-тріасового періоду, що вказує на різкий перехід від холоду до тепла. Пізня пермь була холодною, а ранній тріас — хаотичний клімат, можливо, через короткочасні коливання.

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