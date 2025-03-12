Коли може розпочатися глобальне вимирання — попередження вчених

Видання Interesting Engineering звертає увагу на те, що екологічні проблеми на Землі вкрай швидко масштабуються й можуть спровокувати масове вимирання уже за 2700 років.

Земля може стикнутися з фатальними проблемами

Нове масштабне дослідження організував доктор Маура Брунетті з Женевського університету.

Він разом з членами своєї команди уважно проаналізував скам’янілі залишки рослин, використовуючи спори, пилок і макроскамнілості для реконструкції стародавніх екосистем.

Науковці дійшли висновку, що попереднє глобальне вимирання було наслідком стрибка температури на 10 градусів Цельсія.

Що важливо розуміти, йдеться Пермсько-тріасове вимирання, також відоме як Велике вимирання, яке було найбільш руйнівною подією в історії Землі. 96% морського життя та 70% наземних хребетних зникли приблизно 252 мільйони років тому.

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