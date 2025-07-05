Великое вымирание. Что спровоцировало один из самых больших коллапсов на Земле
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Наука и медицина
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Великое вымирание. Что спровоцировало один из самых больших коллапсов на Земле

Важнейшие факты о Великом вымирании
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Источник:  online.ua

Наша планета за все время своего существования сталкивалась с большим количеством катаклизмов и катастроф. Однако именно пермско-триасовое массовое вымирание – также известное как Великое вымирание – имело действительно роковые последствия для Земли.

Главные тезисы

  • Наконец-то найдены причины, спровоцировавшие Великое вымирание.
  • Ученые раскрывают масштабы коллапса, с которым столкнулась наша планета в далеком прошлом.

Важнейшие факты о Великом вымирании

  1. Оно началось около 252 миллионов лет назад и привело к фактически уничтожению почти всех форм жизни на планете, пишет DailyGalaxy;

  2. В общей сложности речь шла о вымирании почти 94% морских видов и 70% наземных позвоночных;

  3. Под удар также попали тропические леса, игравшие ключевую роль в углеродном цикле Земли;

  4. Недавно ученые наконец узнали, что Великое вымирание началось из-за мощного извержения вулкана, который находился на территории современной Сибири.

  5. Это привело к выбросу в атмосферу большого количества расплавленной породы и углекислого газа.

  6. После этих событий началось быстрое глобальное потепление, во время которого температура на поверхности Земли повысилась на 6-10 °C.

  7. Учитывая тот факт, что условия слишком быстро менялись, многие формы жизни не смогли к ним адаптироваться, что привело к массовому вымиранию.

  8. Это был не первый случай, когда извержения вулканов становились причиной резких климатических изменений.

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