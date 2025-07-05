Великое вымирание. Что спровоцировало один из самых больших коллапсов на Земле

Наша планета за все время своего существования сталкивалась с большим количеством катаклизмов и катастроф. Однако именно пермско-триасовое массовое вымирание – также известное как Великое вымирание – имело действительно роковые последствия для Земли.
Главные тезисы
- Наконец-то найдены причины, спровоцировавшие Великое вымирание.
- Ученые раскрывают масштабы коллапса, с которым столкнулась наша планета в далеком прошлом.
Важнейшие факты о Великом вымирании
Оно началось около 252 миллионов лет назад и привело к фактически уничтожению почти всех форм жизни на планете, пишет DailyGalaxy;
В общей сложности речь шла о вымирании почти 94% морских видов и 70% наземных позвоночных;
Под удар также попали тропические леса, игравшие ключевую роль в углеродном цикле Земли;
Недавно ученые наконец узнали, что Великое вымирание началось из-за мощного извержения вулкана, который находился на территории современной Сибири.
Это привело к выбросу в атмосферу большого количества расплавленной породы и углекислого газа.
После этих событий началось быстрое глобальное потепление, во время которого температура на поверхности Земли повысилась на 6-10 °C.
Учитывая тот факт, что условия слишком быстро менялись, многие формы жизни не смогли к ним адаптироваться, что привело к массовому вымиранию.
Это был не первый случай, когда извержения вулканов становились причиной резких климатических изменений.
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