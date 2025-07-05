Великое вымирание. Что спровоцировало один из самых больших коллапсов на Земле

Оно началось около 252 миллионов лет назад и привело к фактически уничтожению почти всех форм жизни на планете, пишет DailyGalaxy;

В общей сложности речь шла о вымирании почти 94% морских видов и 70% наземных позвоночных;

Под удар также попали тропические леса, игравшие ключевую роль в углеродном цикле Земли;

Недавно ученые наконец узнали, что Великое вымирание началось из-за мощного извержения вулкана, который находился на территории современной Сибири.

Это привело к выбросу в атмосферу большого количества расплавленной породы и углекислого газа.

После этих событий началось быстрое глобальное потепление, во время которого температура на поверхности Земли повысилась на 6-10 °C.

Учитывая тот факт, что условия слишком быстро менялись, многие формы жизни не смогли к ним адаптироваться, что привело к массовому вымиранию.