У Земли могло быть кольцо миллионы лет назад — что с ним произошло
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

У Земли могло быть кольцо миллионы лет назад — что с ним произошло

Земля
Читати українською
Источник:  CNN

Иностранные ученые пришли к выводу, что наша планета около 466 миллионов лет назад действительно могла иметь собственное кольцо, подобно тем, которые мы видим у Сатурна или Урана.

Главные тезисы

  • Ударные кратеры могут свидетельствовать о вероятном существовании вращающегося вокруг Земли кольца.
  • Ученые видят связь существования кольца с глобальным похолоданием.
  • Падение обломков с кольца могло привести к формированию пылевых облаков, что уменьшило количество солнечного тепла для Земли.

Ученые раскрыли еще больше интересных данных о Земле

Исследователи обращают внимание на то, что во время ордовического периода наша планета страдала от существенного увеличения количества падений метеоритов.

Очень интересным моментом является то, что образовавшийся в тот период 21 ударный кратер находится именно вблизи экватора.

Проанализировав эти факты нетрудно догадаться, что они образовались из обломков вращающихся вокруг Земли кольца.

Считается, что это кольцо образовалось, когда крупный астероид, диаметром около 12 км, достиг границы Роша — гравитационного радиуса, вне которого объекты разрываются на части. Обломки этого астероида могли собраться в кольцо, впоследствии ставшее источником падений метеоритов на Землю.

Фото:

Причем здесь глобальное похолодание

По словам ученых, они видят связь существования кольца с глобальным похолоданием, известным как эпоха Гирнантия.

Что важно понимать, оно началось через несколько миллионов лет после мощной волны метеоритных ударов.

Ученые озвучили предположение, что образовавшиеся в результате падения обломков пылевые облака могли уменьшить количество солнечного тепла, достигавшего поверхности Земли, и способствовали резкому снижению температуры.

Эти климатические изменения могли повлиять на развитие жизни. К примеру, периоды похолодания способствуют адаптации организмов к экстремальным условиям, стимулируя биологическое разнообразие. Исследование того, как кольцо могло повлиять на климат, может пролить свет на эволюционные процессы того времени.

Пока не удалось точно понять, как долго могло существовать это кольцо. По предварительным данным, от 20 до 40 миллионов лет.

Больше по теме

Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
Почему человечество до сих пор не обнаружило разумных существ в космосе ― ответ астрофизиков
Человек и звездное небо
Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
В NASA опубликовали фото "Злобных глаз" в космосе
Пара галактик "Злобные глаза"
Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
Астрофизики из Китая обнаружили необычный объект в космосе
Космос

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?