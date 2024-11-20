У Земли могло быть кольцо миллионы лет назад — что с ним произошло

Иностранные ученые пришли к выводу, что наша планета около 466 миллионов лет назад действительно могла иметь собственное кольцо, подобно тем, которые мы видим у Сатурна или Урана.

Ученые раскрыли еще больше интересных данных о Земле

Исследователи обращают внимание на то, что во время ордовического периода наша планета страдала от существенного увеличения количества падений метеоритов.

Очень интересным моментом является то, что образовавшийся в тот период 21 ударный кратер находится именно вблизи экватора.

Проанализировав эти факты нетрудно догадаться, что они образовались из обломков вращающихся вокруг Земли кольца.

Считается, что это кольцо образовалось, когда крупный астероид, диаметром около 12 км, достиг границы Роша — гравитационного радиуса, вне которого объекты разрываются на части. Обломки этого астероида могли собраться в кольцо, впоследствии ставшее источником падений метеоритов на Землю. Поделиться

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Причем здесь глобальное похолодание

По словам ученых, они видят связь существования кольца с глобальным похолоданием, известным как эпоха Гирнантия.

Что важно понимать, оно началось через несколько миллионов лет после мощной волны метеоритных ударов.

Ученые озвучили предположение, что образовавшиеся в результате падения обломков пылевые облака могли уменьшить количество солнечного тепла, достигавшего поверхности Земли, и способствовали резкому снижению температуры.

Эти климатические изменения могли повлиять на развитие жизни. К примеру, периоды похолодания способствуют адаптации организмов к экстремальным условиям, стимулируя биологическое разнообразие. Исследование того, как кольцо могло повлиять на климат, может пролить свет на эволюционные процессы того времени. Поделиться

Пока не удалось точно понять, как долго могло существовать это кольцо. По предварительным данным, от 20 до 40 миллионов лет.