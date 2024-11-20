У Земли могло быть кольцо миллионы лет назад — что с ним произошло

Иностранные ученые пришли к выводу, что наша планета около 466 миллионов лет назад действительно могла иметь собственное кольцо, подобно тем, которые мы видим у Сатурна или Урана.
Главные тезисы
- Ударные кратеры могут свидетельствовать о вероятном существовании вращающегося вокруг Земли кольца.
- Ученые видят связь существования кольца с глобальным похолоданием.
- Падение обломков с кольца могло привести к формированию пылевых облаков, что уменьшило количество солнечного тепла для Земли.
Ученые раскрыли еще больше интересных данных о Земле
Исследователи обращают внимание на то, что во время ордовического периода наша планета страдала от существенного увеличения количества падений метеоритов.
Очень интересным моментом является то, что образовавшийся в тот период 21 ударный кратер находится именно вблизи экватора.
Проанализировав эти факты нетрудно догадаться, что они образовались из обломков вращающихся вокруг Земли кольца.
Причем здесь глобальное похолодание
По словам ученых, они видят связь существования кольца с глобальным похолоданием, известным как эпоха Гирнантия.
Что важно понимать, оно началось через несколько миллионов лет после мощной волны метеоритных ударов.
Ученые озвучили предположение, что образовавшиеся в результате падения обломков пылевые облака могли уменьшить количество солнечного тепла, достигавшего поверхности Земли, и способствовали резкому снижению температуры.
Пока не удалось точно понять, как долго могло существовать это кольцо. По предварительным данным, от 20 до 40 миллионов лет.
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