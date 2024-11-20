Земля могла мати кільце мільйони років тому — що з ним сталося

Іноземні науковці дійшли висновку, що наша планета близько 466 мільйонів років тому дійсно могла мати власне кільце, яке подібне до тих, які ми бачимо у Сатурна чи Урана.
Головні тези:
- Ударні кратери можуть свідчити про ймовірне існування кільця, що оберталося навколо Землі.
- Вчені вбачають зв'язок існування кільця із глобальним похолоданням.
- Падіння уламків з кільця могло призвести до формування пилових хмар, що зменшили кількість сонячного тепла для Землі.
Вчені розкрили ще більше цікавих даних про Землю
Дослідники звертають увагу на те, що під час ордовицького періоду наша планета потерпала від суттєвого збільшення кількості падінь метеоритів.
Дуже цікавим моментом є те, що 21 ударний кратер, що утворився в той період, знаходиться саме поблизу екватора.
Проаналізувавши ці факти неважко здогадатися, що вони утворилися з уламків кільця, що оберталися навколо Землі.
До чого тут глобальне похолодання
За словами науковців, вони бачать зв'язок існування кільця із глобальним похолоданням, відомим як епоха Гірнантія.
Що важливо розуміти, воно почалося за кілька мільйонів років після потужної хвилі метеоритних ударів.
Вчені озвучили припущення, що пилові хмари, які утворювалися в результаті падіння уламків, могли зменшити кількість сонячного тепла, що досягало поверхні Землі, і сприяти різкому зниженню температури.
Поки не вдалося достеменно зрозуміти, як довго могло існувати це кільце. За попередніми даними, від 20 до 40 мільйонів років.
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