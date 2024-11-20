Земля могла мати кільце мільйони років тому — що з ним сталося

Іноземні науковці дійшли висновку, що наша планета близько 466 мільйонів років тому дійсно могла мати власне кільце, яке подібне до тих, які ми бачимо у Сатурна чи Урана.

Вчені розкрили ще більше цікавих даних про Землю

Дослідники звертають увагу на те, що під час ордовицького періоду наша планета потерпала від суттєвого збільшення кількості падінь метеоритів.

Дуже цікавим моментом є те, що 21 ударний кратер, що утворився в той період, знаходиться саме поблизу екватора.

Проаналізувавши ці факти неважко здогадатися, що вони утворилися з уламків кільця, що оберталися навколо Землі.

Вважається, що це кільце утворилося, коли великий астероїд, діаметром близько 12 км, досяг межі Роша — гравітаційного радіусу, за межами якого об'єкти розриваються на частини. Уламки цього астероїда могли зібратися в кільце, яке згодом стало джерелом падінь метеоритів на Землю. Поширити

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До чого тут глобальне похолодання

За словами науковців, вони бачать зв'язок існування кільця із глобальним похолоданням, відомим як епоха Гірнантія.

Що важливо розуміти, воно почалося за кілька мільйонів років після потужної хвилі метеоритних ударів.

Вчені озвучили припущення, що пилові хмари, які утворювалися в результаті падіння уламків, могли зменшити кількість сонячного тепла, що досягало поверхні Землі, і сприяти різкому зниженню температури.

Ці кліматичні зміни могли значно вплинути на розвиток життя. Наприклад, періоди похолодання сприяють адаптації організмів до екстремальних умов, стимулюючи біологічне різноманіття. Вивчення того, як кільце могло вплинути на клімат, може пролити світло на еволюційні процеси того часу. Поширити

Поки не вдалося достеменно зрозуміти, як довго могло існувати це кільце. За попередніми даними, від 20 до 40 мільйонів років.