Велике вимирання. Що спровокувало один з найбільших колапсів на Землі

Воно почалося близько 252 мільйонів років тому й призвело до фактично знищення майже всіх форми життя на планеті, пише DailyGalaxy;

Загалом йшлося про вимирання майже 94% морських видів та 70% наземних хребетних;

Під удар також потрапили тропічні ліси, які відігравали ключову роль у вуглецевого циклу Землі;

Нещодавно вчені врешті-решт дізналися, що Велике вимирання почалося через потужне виверженням вулкана, який знаходився на території сучасного Сибіру.

Це призвело до викиду в атмосферу величезної кількості розплавленої породи та вуглекислого газу.

Після цих подій почалося швидке глобальне потепління, під час якого температура на поверхні Землі підвищилася на цілих 6-10 °C .

Враховуючи той факт, що умови надто швидко змінювалися, багато форм життя не змогли до них адаптуватися, що призвело до масового вимирання.