Велике вимирання. Що спровокувало один з найбільших колапсів на Землі

Наша планета за весь час свого існування стикалася з чималою кількістю катаклізмів та катастроф. Однак саме пермсько-тріасове масове вимирання — також відоме як Велике вимирання — мало дійсно фатальні наслідки для Землі.
Головні тези:
- Нарешті знайдені причини, які спровокували Велике вимирання.
- Вчені розкривають масштаби колапсу, з яким зіткнулася наша планета в далекому минулому.
Найважливіші факти про Велике вимирання
Воно почалося близько 252 мільйонів років тому й призвело до фактично знищення майже всіх форми життя на планеті, пише DailyGalaxy;
Загалом йшлося про вимирання майже 94% морських видів та 70% наземних хребетних;
Під удар також потрапили тропічні ліси, які відігравали ключову роль у вуглецевого циклу Землі;
Нещодавно вчені врешті-решт дізналися, що Велике вимирання почалося через потужне виверженням вулкана, який знаходився на території сучасного Сибіру.
Це призвело до викиду в атмосферу величезної кількості розплавленої породи та вуглекислого газу.
Після цих подій почалося швидке глобальне потепління, під час якого температура на поверхні Землі підвищилася на цілих 6-10 °C .
Враховуючи той факт, що умови надто швидко змінювалися, багато форм життя не змогли до них адаптуватися, що призвело до масового вимирання.
Це був не перший випадок, коли виверження вулканів ставали причиною різких кліматичних змін.
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