Земля почала "пожирати" саму себе — як це відбувається

У межах нового масштабного дослідження науковці уперше змогли виявити тектонічний процес, що відбувається під Центрально-Анатолійським плато в Туреччині. Що важливо розуміти, саме там частина земної кори "стікає" вглиб надр планети.
Головні тези:
- Дослідники зафіксували “кільцеву структуру”.
- Геофізик Джулія Андерсен повідомила про можливе капання літосфери мантії.
Що відбувається з планетою Земля
За словами вчених, дослідження проводили на басейні Конья у Туреччині.
Вони змогли виявити "кільцеву структуру", де кора, цілком імовірно, почала просідати.
Окрім того, наголошується, що під басейном було виявлено сейсмічну аномалію і потовщену кору — це ще один доказ того, що щільний матеріал накопичується у верхній мантії.
З заявою з цього приводу виступив провідний автор дослідження, геофізик Джулія Андерсен з Університету Торонто.
За її словами, аномалія вказує на "можливе капання літосфери мантії".
Останні дослідження вказують на те, що такі процеси можуть відбуватися ізольовано, у вертикальній площині, глибоко під поверхнею.
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