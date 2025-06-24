Земля почала "пожирати" саму себе — як це відбувається

У межах нового масштабного дослідження науковці уперше змогли виявити тектонічний процес, що відбувається під Центрально-Анатолійським плато в Туреччині. Що важливо розуміти, саме там частина земної кори "стікає" вглиб надр планети.

Що відбувається з планетою Земля

За словами вчених, дослідження проводили на басейні Конья у Туреччині.

Вони змогли виявити "кільцеву структуру", де кора, цілком імовірно, почала просідати.

Окрім того, наголошується, що під басейном було виявлено сейсмічну аномалію і потовщену кору — це ще один доказ того, що щільний матеріал накопичується у верхній мантії.

З заявою з цього приводу виступив провідний автор дослідження, геофізик Джулія Андерсен з Університету Торонто.

За її словами, аномалія вказує на "можливе капання літосфери мантії".

По суті, важка нижня частина кори почала стікати вниз як в'язка речовина, формуючи повільно рухомий краплеподібний "згусток", що повільно рухається і тягне поверхню за собою. Коли цей розплавлений згусток остаточно відривається, кора "відпружинює", викликаючи підйом поверхні. Поширити

Останні дослідження вказують на те, що такі процеси можуть відбуватися ізольовано, у вертикальній площині, глибоко під поверхнею.