Земля начала "пожирать" саму себя — как это происходит

В рамках нового масштабного исследования ученые впервые смогли выявить тектонический процесс, происходящий под Центрально-Анатолийским плато в Турции. Что важно понимать, именно там часть земной коры "стекает" в глубь недр планеты.
Главные тезисы
- Исследователи зафиксировали "кольцевую структуру".
- Геофизик Джулия Андерсен рассказала, что на самом деле происходит.
Что происходит с планетой Земля
По словам ученых, исследования проводились на бассейне Конья в Турции.
Они смогли обнаружить "кольцевую структуру", где кора, по всей вероятности, начала проседать.
Кроме того, указано, что под бассейном была обнаружена сейсмическая аномалия и утолщенная кора — это еще одно доказательство того, что плотный материал накапливается в верхней мантии.
С заявлением по этому поводу выступил ведущий автор исследования, геофизик Джулия Андерсен из Университета Торонто.
По ее словам, аномалия указывает на "возможное капание литосферы мантии".
Последние исследования указывают на то, что такие процессы могут происходить изолированно в вертикальной плоскости глубоко под поверхностью.
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