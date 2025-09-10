Чи вступила Земля у "шосте масове вимирання" — нова гіпотеза науковців
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

Чи вступила Земля у "шосте масове вимирання" — нова гіпотеза науковців

вимирання
Джерело:  CNN

Люди знищили понад 100 видів - і багато інших перебувають на межі зникнення або переживають значне скорочення чисельності. Деякі вчені стверджують, що ми вступили в "шосте масове вимирання", подібне до того, яке знищило динозаврів 66 мільйонів років тому.

Головні тези:

  • Зниження біорізноманіття на планеті може свідчити про можливе шосте масове вимирання через біологічне руйнування.
  • Дослідження показує, що хоча вимирання груп рослин і тварин зібльшується, воно не досягає рівня масового вимирання, що відбувається за геологічні періоди.
  • Останні вимирання в основному відбуваються серед родів, які мешкають на островах, які виявляються вразливими до інвазивних видів.

Чи переживе Земля “шосте масове вимирання”

Але цього разу причиною вимирання є біологічне руйнування, спричинене діяльністю людини, а не астероїд розміром із місто.

Нове дослідження, опубліковане в журналі PLOS Biology, стверджує, що хоча зниження біорізноманіття справді відбувається, комахи, рослини і тварини не зникають із такою швидкістю, яка могла б відповідати масовому вимиранню — феномену, який зазвичай визначають як втрату 75% усіх видів за геологічний період часу.

Загалом у 4,5-мільярдній історії Землі відбулося лише п'ять масових вимирань.

Натомість дослідження показує, що нещодавні вимирання груп рослин і тварин рідкісні й найчастіше обмежені острівними екосистемами. Темпи вимирання можуть сповільнюватися, почасти завдяки посиленим заходам з охорони природи, особливо серед ссавців і птахів.

Аналіз, проведений Вінсом і його співавтором Крістен Сабан, аспіранткою Гарвардського університету, заснований на 163 022 видах рослин і тварин, оцінених Міжнародним союзом охорони природи (IUCN). Дослідження зосереджене на вимиранні на рівні родів з 1500 року.

Вінс зазначив, що вони з Сабан вирішили провести аналіз на рівні родів, оскільки це, ймовірно, відображає більше еволюційної історії, ніж аналіз на рівні окремих видів.

Дослідження показало, що за останні 500 років вимерло 102 роди — 90 тварин і 12 рослин. Крім того, вимирання спостерігалися у двох ширших категоріях: 10 родин, які об'єднують пологи, і два порядки, які об'єднують родини.

Серед вимерлих родів за останні 500 років були додо (Raphus), морська корова (Hydrodamalis) і Cylindraspis — група нещодавно вимерлих гігантських черепах, що мешкали на Маврикії та сусідніх островах. Інші вимерлі гілки включали гавайських птахів-медососів сімейства Mohoidae і порядок Dinornithiformes, що об'єднує гігантських безкрилих птахів, таких як моа Нової Зеландії.

Додо

Більшість вимирань припадає на ссавців (21 рід) і птахів (37 родів), що загалом становить 179 видів. Згідно з дослідженням, це робить вимирання рідкісними — всього 0,45% від 22 760 родів, оцінених IUCN.

Аналіз також показав, що більшість вимирань відбувалася серед родів, що мешкали виключно на островах. Наприклад, більшість вимирань птахів сталася на Маскаренських, Гавайських островах і в Новій Зеландії. Острівні екосистеми особливо вразливі до інвазивних видів, які часто завозяться людьми, зазначив Вінс, і це не обов'язково відображає ширші ризики вимирання.

Дивно, але аналіз показав, що темпи вимирання на рівні родів, схоже, почали знижуватися, з піком у 1870-ті, 1890-ті та 1900-ті роки.

Більше по темі

Категорія
Наука та медицина
Дата публікації
Додати до обраного
Чверть мешканців річок та озер на планеті вже під загрозою вимирання
Прісноводні риби
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації
Додати до обраного
Коли може розпочатися глобальне вимирання — попередження вчених
засуха
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації
Додати до обраного
Велике вимирання. Що спровокувало один з найбільших колапсів на Землі
Найважливіші факти про Велике вимирання

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?