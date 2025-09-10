Чи вступила Земля у "шосте масове вимирання" — нова гіпотеза науковців

Люди знищили понад 100 видів - і багато інших перебувають на межі зникнення або переживають значне скорочення чисельності. Деякі вчені стверджують, що ми вступили в "шосте масове вимирання", подібне до того, яке знищило динозаврів 66 мільйонів років тому.

Чи переживе Земля “шосте масове вимирання”

Але цього разу причиною вимирання є біологічне руйнування, спричинене діяльністю людини, а не астероїд розміром із місто.

Нове дослідження, опубліковане в журналі PLOS Biology, стверджує, що хоча зниження біорізноманіття справді відбувається, комахи, рослини і тварини не зникають із такою швидкістю, яка могла б відповідати масовому вимиранню — феномену, який зазвичай визначають як втрату 75% усіх видів за геологічний період часу.

Загалом у 4,5-мільярдній історії Землі відбулося лише п'ять масових вимирань.

Натомість дослідження показує, що нещодавні вимирання груп рослин і тварин рідкісні й найчастіше обмежені острівними екосистемами. Темпи вимирання можуть сповільнюватися, почасти завдяки посиленим заходам з охорони природи, особливо серед ссавців і птахів. Поширити

Аналіз, проведений Вінсом і його співавтором Крістен Сабан, аспіранткою Гарвардського університету, заснований на 163 022 видах рослин і тварин, оцінених Міжнародним союзом охорони природи (IUCN). Дослідження зосереджене на вимиранні на рівні родів з 1500 року.

Вінс зазначив, що вони з Сабан вирішили провести аналіз на рівні родів, оскільки це, ймовірно, відображає більше еволюційної історії, ніж аналіз на рівні окремих видів.

Дослідження показало, що за останні 500 років вимерло 102 роди — 90 тварин і 12 рослин. Крім того, вимирання спостерігалися у двох ширших категоріях: 10 родин, які об'єднують пологи, і два порядки, які об'єднують родини.

Серед вимерлих родів за останні 500 років були додо (Raphus), морська корова (Hydrodamalis) і Cylindraspis — група нещодавно вимерлих гігантських черепах, що мешкали на Маврикії та сусідніх островах. Інші вимерлі гілки включали гавайських птахів-медососів сімейства Mohoidae і порядок Dinornithiformes, що об'єднує гігантських безкрилих птахів, таких як моа Нової Зеландії.

Додо

Більшість вимирань припадає на ссавців (21 рід) і птахів (37 родів), що загалом становить 179 видів. Згідно з дослідженням, це робить вимирання рідкісними — всього 0,45% від 22 760 родів, оцінених IUCN.

Аналіз також показав, що більшість вимирань відбувалася серед родів, що мешкали виключно на островах. Наприклад, більшість вимирань птахів сталася на Маскаренських, Гавайських островах і в Новій Зеландії. Острівні екосистеми особливо вразливі до інвазивних видів, які часто завозяться людьми, зазначив Вінс, і це не обов'язково відображає ширші ризики вимирання. Поширити

Дивно, але аналіз показав, що темпи вимирання на рівні родів, схоже, почали знижуватися, з піком у 1870-ті, 1890-ті та 1900-ті роки.