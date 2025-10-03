Земля начала стремительно "темнеть" — какие последствия
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Земля начала стремительно "темнеть" — какие последствия

Что происходит с Землей
Читати українською
Источник:  online.ua

Наша планета начала быстро "темнеть", так как отражает все меньше солнечного света. Об этой серьезной проблеме стало известно во время масштабного исследования, проведенного командой ученых под руководством старшего технолога NASA по радиационным наукам доктора Нормана Лоэба.

Главные тезисы

  • Потемнение влияет на энергетический баланс Земли.
  • В первую очередь в зоне риска оказалась Арктика.

Что происходит с Землей

По словам авторов исследования, речь идет о снижении альбедо — это характеристика диффузной отражательной способности поверхности нашей планеты.

Что важно понимать, за последние годы отражательная способность Земли значительно сократилась. Самые масштабные изменения были обнаружены в северном полушарии.

Ученые обратили внимание на то, что южное полушарие в среднем получает радиационную энергию в верхних слоях атмосферы, в то время как в северном полушарии наблюдается чистая потеря.

Главная проблема заключается в том, что дисбаланс солнечной радиации между полушариями усилился на фоне атмосферных изменений.

Ученые предупредили, что такое, казалось бы, небольшое изменение имеет большое значение, поскольку влияет на энергетический баланс Земли в течение длительных периодов времени. Даже небольшое снижение отражательной способности может оказать усиливающее влияние на климатические тенденции, особенно в таких регионах, как Арктика.

Больше по теме

Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
Исследователи определили худшую климатическую катастрофу в истории человечества
Климатическая аномалия
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Изменение климата подарит украинским аграриям уникальные возможности. Что известно
Урожай
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
В Бразилии вырубили 13 км заповедного леса — будут строить дорогу к климатическому саммиту
лес

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?