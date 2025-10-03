Земля начала стремительно "темнеть" — какие последствия

Наша планета начала быстро "темнеть", так как отражает все меньше солнечного света. Об этой серьезной проблеме стало известно во время масштабного исследования, проведенного командой ученых под руководством старшего технолога NASA по радиационным наукам доктора Нормана Лоэба.

Что происходит с Землей

По словам авторов исследования, речь идет о снижении альбедо — это характеристика диффузной отражательной способности поверхности нашей планеты.

Что важно понимать, за последние годы отражательная способность Земли значительно сократилась. Самые масштабные изменения были обнаружены в северном полушарии.

Ученые обратили внимание на то, что южное полушарие в среднем получает радиационную энергию в верхних слоях атмосферы, в то время как в северном полушарии наблюдается чистая потеря.

Главная проблема заключается в том, что дисбаланс солнечной радиации между полушариями усилился на фоне атмосферных изменений.