Земля почала стрімко "темніти" — які наслідки
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

Земля почала стрімко "темніти" — які наслідки

Що відбувається з Землею
Джерело:  online.ua

Наша планети почала швидко “темніти”, оскільки відбиває дедалі менше сонячного світла. Про цю серйозну проблему стало відомо під час масштабного дослідження, яке провела команда вчених під керівництвом старшого технолога NASA з радіаційних наук доктора Нормана Лоеба.

Головні тези:

  • “Потемніння” впливає на енергетичний баланс Землі.
  • Насамперед у зоні ризику опинилася Арктика.

Що відбувається з Землею

За словами авторів дослідження, йдеться про зниження альбедо — це характеристика дифузної відбивної здатності поверхні нашої планети.

Що важливо розуміти, протягом останніх років відбивна здатність Землі значно скоротилася. Наймасштабніші зміни були виявлені в північній півкулі.

Вчені звернули увагу на те, що південна півкуля в середньому отримує радіаційну енергію у верхніх шарах атмосфери, в той час як у північній півкулі спостерігається чиста втрата.

Головна проблема полягає в тому, що дисбаланс сонячної радіації між півкулями посилився на тлі атмосферних змін.

Вчені попередили, що така, здавалося б, невелика зміна має велике значення, оскільки впливає на енергетичний баланс Землі протягом тривалих періодів часу. Навіть невелике зниження відбивної здатності може мати посилювальний вплив на кліматичні тенденції, особливо в таких регіонах, як Арктика.

Дослідники визначили найгіршу кліматичну катастрофу в історії людства
Кліматична аномалія
Економіка
Зміни клімату подарують українським аграріям унікальні можливості. Що відомо
Врожай
Світ
У Бразилії вирубали 13 км заповідного лісу — будуватимуть дорогу до кліматичного саміту
Ліс

