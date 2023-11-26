Як розвивається ситуація на фронті — дані аналітиків

Як повідомляє американський Інститут вивчення війни, армія РФ не зупиняє свій наступ у напрямку Авдіївки.

Битва за Авдіївку триває

Згідно з даними американських аналітиків, російські загарбники змогли просунутися на північ від Красногорівки (7 км на північний захід від Авдіївки).

Окрім того, з’явилася інформація про те, що солдати РФ змогли просунутися в промисловій зоні та біля залізничної станції Ясинувата-2 (обидва на південний схід від Авдіївки), біля Кам’янки (5 км на північний схід від Авдіївки) та поблизу Авдіївського коксохімічного заводу.

Українським воїнам вдалося відбити ворожі наземні атаки на схід і південь від Новокалинового та поблизу Новобахмутівки (13 км на північний схід від Авдіївки), Степового, Авдіївки, Сєверного (6 км на захід від Авдіївки) та Первомайського (11 км на південний захід від Авдіївки).

За словами спікера Таврійського угруповання військ України полковника Олександра Штупуна, армія РФ не лише знизила інтенсивність авіаударів і зменшили кількість бронетехніки, що діє на авдіївському напрямку, однак, що важливо розуміти, піхотні атаки, досі тривають.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.11.23 орієнтовно склали: