Як українська РЕБ допомогла відбити російську ракетну атаку 13 січня — дані BBC

У ніч проти 13 січня РФ запустила проти України понад 40 ракет. Сили ППО знищили 7 ракет, а ще близько 20 "не досягли своїх цілей" внаслідок радіоелектронної боротьби (РЕБ).
Українська РЕБ може збивати ракети
ВВС пише, що Україна вперше публічно заявила про такий вдалий спосіб протидії російським ракетам за допомогою РЕБ.
Аналітики "Інституту вивчення війни" (ISW) назвали це "зміною" можливостей українського РЕБу, оскільки раніше можливості радіоелектронної боротьби використовували для виведення з ладу російських безпілотників, але не ракет.
ВВС зазначає, що, за словами Валерія Залужного, станом на початок повномасштабного вторгнення українські війська мали на озброєнні 65% станцій РЕБ, виготовлених ще за часів СРСР. Новими були лише 25 зразків.
Станція РЕБ "Покрова": що відомо
Про "Покрову" відомо небагато. Залужний у своїй статті від 1 листопада 2023 року для британського видання Economist згадує про неї ледь не вперше.
Він повідомив, що Україна розгортання загальнодержавну систему РЕБ "Покрова" з можливістю заміни супутникового радіонавігаційного поля ("спуфінгу"), придушення радіонавігації по всій лінії зіткнення та на більшій частині території України.
За декілька днів після обстрілу 13 січня начальник управління РЕБ Генштабу ЗСУ, полковник Андрій Стариков в ефірі телемарафону підтвердив, що "Покрова" вже працює, проте не уточнив про територію покриття.
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