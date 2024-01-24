Як українська РЕБ допомогла відбити російську ракетну атаку 13 січня — дані BBC
Категорія
Україна
Дата публікації

Як українська РЕБ допомогла відбити російську ракетну атаку 13 січня — дані BBC

Радар
Джерело:  BBC

У ніч проти 13 січня РФ запустила проти України понад 40 ракет. Сили ППО знищили 7 ракет, а ще близько 20 "не досягли своїх цілей" внаслідок радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Українська РЕБ може збивати ракети

ВВС пише, що Україна вперше публічно заявила про такий вдалий спосіб протидії російським ракетам за допомогою РЕБ.

На понад 20 був вплив засобів РЕБ безпосередньо. А також, як вже зазначалось, є і неякісні, можливо, ракети, які можуть просто не долітати до своїх цілей і падати в полі, — пояснив речник командування ПС Юрій Ігнат.

Аналітики "Інституту вивчення війни" (ISW) назвали це "зміною" можливостей українського РЕБу, оскільки раніше можливості радіоелектронної боротьби використовували для виведення з ладу російських безпілотників, але не ракет.

ВВС зазначає, що, за словами Валерія Залужного, станом на початок повномасштабного вторгнення українські війська мали на озброєнні 65% станцій РЕБ, виготовлених ще за часів СРСР. Новими були лише 25 зразків.

Змінити паритет може ексклюзивна розробка — секретна українська система "Покрова". Ймовірно, саме вона могла забезпечити "нейтралізацію" десятків російських ракет в ніч на 13 січня, — вважає ВВС.

Станція РЕБ "Покрова": що відомо

Про "Покрову" відомо небагато. Залужний у своїй статті від 1 листопада 2023 року для британського видання Economist згадує про неї ледь не вперше.

Він повідомив, що Україна розгортання загальнодержавну систему РЕБ "Покрова" з можливістю заміни супутникового радіонавігаційного поля ("спуфінгу"), придушення радіонавігації по всій лінії зіткнення та на більшій частині території України.

За декілька днів після обстрілу 13 січня начальник управління РЕБ Генштабу ЗСУ, полковник Андрій Стариков в ефірі телемарафону підтвердив, що "Покрова" вже працює, проте не уточнив про територію покриття.

Система є передовою в світі, такої ні в кого нема. Вона може здійснювати вплив на наведення крилатих ракет і частково — на БПЛА "Шахед", — заявив полковник ЗСУ.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Захист від дронів. Громади можуть самостійно придбати станції РЕБ — ПС
РЕБ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Росія вже має дрони для обходу українських РЕБ
Зенітники ЗСУ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішм