Як українська РЕБ допомогла відбити російську ракетну атаку 13 січня — дані BBC

У ніч проти 13 січня РФ запустила проти України понад 40 ракет. Сили ППО знищили 7 ракет, а ще близько 20 "не досягли своїх цілей" внаслідок радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Українська РЕБ може збивати ракети

ВВС пише, що Україна вперше публічно заявила про такий вдалий спосіб протидії російським ракетам за допомогою РЕБ.

На понад 20 був вплив засобів РЕБ безпосередньо. А також, як вже зазначалось, є і неякісні, можливо, ракети, які можуть просто не долітати до своїх цілей і падати в полі, — пояснив речник командування ПС Юрій Ігнат. Поширити

Аналітики "Інституту вивчення війни" (ISW) назвали це "зміною" можливостей українського РЕБу, оскільки раніше можливості радіоелектронної боротьби використовували для виведення з ладу російських безпілотників, але не ракет.

ВВС зазначає, що, за словами Валерія Залужного, станом на початок повномасштабного вторгнення українські війська мали на озброєнні 65% станцій РЕБ, виготовлених ще за часів СРСР. Новими були лише 25 зразків.

Змінити паритет може ексклюзивна розробка — секретна українська система "Покрова". Ймовірно, саме вона могла забезпечити "нейтралізацію" десятків російських ракет в ніч на 13 січня, — вважає ВВС. Поширити

Станція РЕБ "Покрова": що відомо

Про "Покрову" відомо небагато. Залужний у своїй статті від 1 листопада 2023 року для британського видання Economist згадує про неї ледь не вперше.

Він повідомив, що Україна розгортання загальнодержавну систему РЕБ "Покрова" з можливістю заміни супутникового радіонавігаційного поля ("спуфінгу"), придушення радіонавігації по всій лінії зіткнення та на більшій частині території України.

За декілька днів після обстрілу 13 січня начальник управління РЕБ Генштабу ЗСУ, полковник Андрій Стариков в ефірі телемарафону підтвердив, що "Покрова" вже працює, проте не уточнив про територію покриття.