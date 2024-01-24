Как украинская РЭБ помогла отразить российскую ракетную атаку 13 января — данные BBC

В ночь на 13 января РФ запустила против Украины более 40 ракет. Силы ПВО уничтожили 7 ракет, а еще около 20 "не достигли своих целей" в результате радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Украинский РЭБ может сбивать ракеты

ВВС пишет, что Украина впервые публично заявила о столь удачном способе противодействия российским ракетам с помощью РЭБ.

На более чем 20 было влияние средств РЭБ напрямую. А также, как уже отмечалось, есть и некачественные, возможно, ракеты, которые могут просто не долетать до своих целей и падать в поле, — объяснил спикер командования ВС Юрий Игнат. Поделиться

Аналитики "Института изучения войны" (ISW) назвали это "изменением" возможностей украинского РЭБа, поскольку раньше возможности радиоэлектронной борьбы использовали для выведения из строя российских беспилотников, но не ракет.

ВВС отмечает, что, по словам Валерия Залужного, на начало полномасштабного вторжения украинские войска имели на вооружении 65% станций РЭС, изготовленных еще во времена СССР. Новыми были всего 25 образцов.

Сменить паритет может эксклюзивная разработка — секретная украинская система "Покрова". Вероятно, именно она могла обеспечить "нейтрализацию" десятков российских ракет в ночь на 13 января, — считает ВВС. Поделиться

Станция РЭБ "Покрова": что известно

О "Покрове" известно немногое. Залужный в своей статье от 1 ноября 2023 для британского издания Economist упоминает о ней едва ли не впервые.

Он сообщил, что Украина развертывает общегосударственную систему РЭБ "Покрова" с возможностью замены спутникового радионавигационного поля ("спуфинга"), подавление радионавигации по всей линии столкновения и на большей части территории Украины.

Через несколько дней после обстрела 13 января начальник управления РЭБ Генштаба ВСУ полковник Андрей Стариков в эфире телемарафона подтвердил, что "Покрова" уже работает, однако не уточнил о территории покрытия.