Як зміниться зовнішність людини до 2050 року — моторошне фото
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

Як зміниться зовнішність людини до 2050 року — моторошне фото

Брак сну матиме вкрай неприємні наслідки
Джерело:  online.ua

Сучасний ритм життя забрав у багатьох людей шанс на повноцінний сон, який є вкрай важливим для здоров'я та збереження молодості. Оскільки з кожним роком ситуація лише погіршується, іноземні вчені вирішили спрогнозувати, як це все впливатиме на зовнішність кожного з нас.

Головні тези:

  • Вчені спрогнозувала вигляд людини у 2050 році у разі загострення проблем зі сном.
  • Проєкт направлений на попередження та усвідомлення проблеми браку сну у сучасному світі.

Брак сну матиме вкрай неприємні наслідки

У межах нового проєкту експертка зі сну Софі Босток об’єдналася з компанією Bensons for Beds, пише T4.

Головна ціль — створити максимально правдоподібній вигляд людини у 2050 році, якщо вона продовжуватиме ігнорувати нормальний режим сну.

Вона отримала назву “Ханна” та була згенерована на даних 19 досліджень, опублікованих з 2010 року.

Ці дослідження вивчали, як недостатній сон може пошкодити різні системи організму, включаючи мозок, імунну систему та шкіру. Результатом є моторошна візуальна проекція, що яскраво ілюструє, що чекає попереду, якщо ці шкідливі звички будуть продовжуватися.

Фото: bensonsforbeds.co.uk

За словами авторів цього проєкту, вони не хочуть налякати людей, а лише намагаються їм попередити, щоб запобігти найгіршому сценарію.

Головна проблема полягає в тому, що чимало з нас досі не усвідомлюють, що неорганізований розпорядок дня та брак сну порушують циркадні ритми, 24-годинні цикли, що впливають на фізіологію людини.

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