Як зміниться зовнішність людини до 2050 року — моторошне фото

Сучасний ритм життя забрав у багатьох людей шанс на повноцінний сон, який є вкрай важливим для здоров'я та збереження молодості. Оскільки з кожним роком ситуація лише погіршується, іноземні вчені вирішили спрогнозувати, як це все впливатиме на зовнішність кожного з нас.
Головні тези:
- Вчені спрогнозувала вигляд людини у 2050 році у разі загострення проблем зі сном.
- Проєкт направлений на попередження та усвідомлення проблеми браку сну у сучасному світі.
Брак сну матиме вкрай неприємні наслідки
У межах нового проєкту експертка зі сну Софі Босток об’єдналася з компанією Bensons for Beds, пише T4.
Головна ціль — створити максимально правдоподібній вигляд людини у 2050 році, якщо вона продовжуватиме ігнорувати нормальний режим сну.
Вона отримала назву “Ханна” та була згенерована на даних 19 досліджень, опублікованих з 2010 року.
За словами авторів цього проєкту, вони не хочуть налякати людей, а лише намагаються їм попередити, щоб запобігти найгіршому сценарію.
Головна проблема полягає в тому, що чимало з нас досі не усвідомлюють, що неорганізований розпорядок дня та брак сну порушують циркадні ритми, 24-годинні цикли, що впливають на фізіологію людини.
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