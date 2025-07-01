Як зміниться зовнішність людини до 2050 року — моторошне фото

Сучасний ритм життя забрав у багатьох людей шанс на повноцінний сон, який є вкрай важливим для здоров'я та збереження молодості. Оскільки з кожним роком ситуація лише погіршується, іноземні вчені вирішили спрогнозувати, як це все впливатиме на зовнішність кожного з нас.

Брак сну матиме вкрай неприємні наслідки

У межах нового проєкту експертка зі сну Софі Босток об’єдналася з компанією Bensons for Beds, пише T4.

Головна ціль — створити максимально правдоподібній вигляд людини у 2050 році, якщо вона продовжуватиме ігнорувати нормальний режим сну.

Вона отримала назву “Ханна” та була згенерована на даних 19 досліджень, опублікованих з 2010 року.

Ці дослідження вивчали, як недостатній сон може пошкодити різні системи організму, включаючи мозок, імунну систему та шкіру. Результатом є моторошна візуальна проекція, що яскраво ілюструє, що чекає попереду, якщо ці шкідливі звички будуть продовжуватися. Поширити

Фото: bensonsforbeds.co.uk

За словами авторів цього проєкту, вони не хочуть налякати людей, а лише намагаються їм попередити, щоб запобігти найгіршому сценарію.