Как изменится внешность человека до 2050 года — шокирующее фото

Современный ритм жизни забрал у многих людей шанс на полноценный сон, который очень важен для здоровья и сохранения молодости. Поскольку с каждым годом ситуация только ухудшается, иностранные ученые решили спрогнозировать, как все это будет влиять на внешность каждого из нас.
Главные тезисы
- Ученые спрогнозировали внешность человека в 2050 году в случае обострения проблем со сном.
- Проект направлен на предупреждение и осознание проблемы нехватки сна в современном мире.
Нехватка сна будет иметь очень неприятные последствия
В рамках нового проекта эксперт Софи Босток объединилась с компанией Bensons for Beds, пишет T4.
Главная цель — создать максимально правдоподобную внешность женщины в 2050 году, если она будет продолжать игнорировать нормальный режим сна.
Она получила название Ханна и была сгенерирована на данных 19 исследований, опубликованных с 2010 года.
По словам авторов этого проекта, они не хотят напугать людей, а лишь пытаются их предупредить, чтобы предотвратить худший сценарий.
Главная проблема заключается в том, что многие из нас до сих пор не осознают, что неорганизованный распорядок дня и нехватка сна нарушают циркадные ритмы, 24-часовые циклы, влияющие на физиологию человека.
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