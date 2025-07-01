Как изменится внешность человека до 2050 года — шокирующее фото

Современный ритм жизни забрал у многих людей шанс на полноценный сон, который очень важен для здоровья и сохранения молодости. Поскольку с каждым годом ситуация только ухудшается, иностранные ученые решили спрогнозировать, как все это будет влиять на внешность каждого из нас.

Нехватка сна будет иметь очень неприятные последствия

В рамках нового проекта эксперт Софи Босток объединилась с компанией Bensons for Beds, пишет T4.

Главная цель — создать максимально правдоподобную внешность женщины в 2050 году, если она будет продолжать игнорировать нормальный режим сна.

Она получила название Ханна и была сгенерирована на данных 19 исследований, опубликованных с 2010 года.

Эти исследования изучали, как недостаточный сон может повредить разные системы организма, включая мозг, иммунную систему и кожу. Результатом является жуткая визуальная проекция, ярко иллюстрирующая, что ждет впереди, если эти вредные привычки будут продолжаться. Поделиться

Фото: bensonsforbeds.co.uk

По словам авторов этого проекта, они не хотят напугать людей, а лишь пытаются их предупредить, чтобы предотвратить худший сценарий.