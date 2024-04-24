Як зробити тренування ефективнішими та кориснішим — порада експерта
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Спорт
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Як зробити тренування ефективнішими та кориснішим — порада експерта

Як зробити тренування ефективнішими та кориснішим — порада експерта
Джерело:  The New York Times

Біг на довгі дистанції - це чудовий спосіб підтримати форму, проте додавання спринтів до тренувального плану має багато переваг. Поради експерта допоможуть покращити ефективність тренувань. 

Спринт — найефективніший спосіб тренувати м'язи 

Спринт — біг на максимальній швидкості або близько до неї. Це один з найефективніших способів тренувати швидкі м'язові волокна, що може значно покращити загальну атлетичну форму. 

Підтримка м'язових волокон допоможе запобігти ковзанню та падінням, які є основною причиною травм, особливо у людей похилого віку. 

Спринт задіює велику кількість м'язів по всьому тілу, що допоможе підтримати м'язову масу та запобігти її втраті з віком. 

Деякі дослідження показують, що спринтерський варіант більш ефективний для підтримки та збільшення щільності кісток, ніж біг на витривалість. 

Це високо інтенсивне тренування, яке значно покращує серцево-судинну систему. 

Він призводить до викиду ендорфінів, які мають покращувати настрій та зменшувати стрес. 

Як додати спринти до тренувань 

Почніть з коротких спринтів, наприклад, 10-20 секунд, з перервами на відпочинок між ними та поступово збільшуйте тривалість та інтенсивність спринтів протягом тижнів. 

Незалежно від рівня фізичної підготовки, ретельна розминка перед спринтом є обов'язковою. Це допоможе запобігти розтягуванням, м'язовим надривам та серйозним травмам, таким як розриви ахіллесового сухожилля. 

Витратьте трохи часу на підготовку серцево-судинної системи

Рекомендує Метт Сандерсон. Стрибки через скакалку, стрибки на місці або підстрибування в басейні можуть бути чудовим способом розігрітися та покращити роботу серця та легень. 

Якщо присутня зайва вага та людина стурбована навантаженням на суглоби або кістки, варто почати з вправ з меншою інтенсивністю. Це допоможе наростити силу та покращити витривалість перед переходом до спринту. 

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