Біг на довгі дистанції - це чудовий спосіб підтримати форму, проте додавання спринтів до тренувального плану має багато переваг. Поради експерта допоможуть покращити ефективність тренувань.

Спринт — найефективніший спосіб тренувати м'язи

Спринт — біг на максимальній швидкості або близько до неї. Це один з найефективніших способів тренувати швидкі м'язові волокна, що може значно покращити загальну атлетичну форму.

Підтримка м'язових волокон допоможе запобігти ковзанню та падінням, які є основною причиною травм, особливо у людей похилого віку.

Спринт задіює велику кількість м'язів по всьому тілу, що допоможе підтримати м'язову масу та запобігти її втраті з віком.

Деякі дослідження показують, що спринтерський варіант більш ефективний для підтримки та збільшення щільності кісток, ніж біг на витривалість.

Це високо інтенсивне тренування, яке значно покращує серцево-судинну систему.

Він призводить до викиду ендорфінів, які мають покращувати настрій та зменшувати стрес.

Як додати спринти до тренувань

Почніть з коротких спринтів, наприклад, 10-20 секунд, з перервами на відпочинок між ними та поступово збільшуйте тривалість та інтенсивність спринтів протягом тижнів.

Незалежно від рівня фізичної підготовки, ретельна розминка перед спринтом є обов'язковою. Це допоможе запобігти розтягуванням, м'язовим надривам та серйозним травмам, таким як розриви ахіллесового сухожилля.

Витратьте трохи часу на підготовку серцево-судинної системи

Рекомендує Метт Сандерсон. Стрибки через скакалку, стрибки на місці або підстрибування в басейні можуть бути чудовим способом розігрітися та покращити роботу серця та легень.

Якщо присутня зайва вага та людина стурбована навантаженням на суглоби або кістки, варто почати з вправ з меншою інтенсивністю. Це допоможе наростити силу та покращити витривалість перед переходом до спринту.