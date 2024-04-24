Бег на длинные дистанции – это отличный способ поддержать форму, однако добавление спринтов к тренировочному плану имеет много преимуществ. Советы эксперта помогут улучшить эффективность тренировок.

Спринт — самый эффективный способ тренировать мышцы

Спринт — бег на максимальной скорости или близко к ней. Это один из самых эффективных способов тренировать быстрые мышечные волокна, что может улучшить общую атлетическую форму.

Поддержка мышечных волокон поможет предотвратить скольжение и падения, которые являются основной причиной травм, особенно у пожилых людей.

Спринт задействует большое количество мышц по всему телу, что поможет поддержать мышечную массу и предотвратить ее потерю с возрастом.

Некоторые исследования показывают, что спринтерский вариант более эффективен для поддержания и увеличения плотности костей, чем бег на выносливость.

Это высоко интенсивная тренировка, которая значительно улучшает сердечно-сосудистую систему.

Он приводит к выбросу эндорфинов, улучшающих настроение и уменьшая стресс.

Как добавить спринты к тренировкам

Начните с коротких спринтов, например 10-20 секунд, с перерывами на отдых между ними и постепенно увеличивайте продолжительность и интенсивность спринтов в течение недель.

Независимо от уровня физической подготовки, тщательная разминка перед спринтом обязательна. Это поможет предотвратить растяжения, мышечные надрывы и серьезные травмы, такие как разрывы ахиллесового сухожилия.

Потратьте немного времени на подготовку сердечно-сосудистой системы

Рекомендует Мэтт Сандерсон. Прыжки через скакалку, прыжки на месте или подпрыгивание в бассейне могут быть отличным способом разогреться и улучшить работу сердца и легких.

Если присутствует лишний вес и человек озабочен нагрузкой на суставы или кости, следует начать с упражнений с меньшей интенсивностью. Это поможет нарастить силу и улучшить выносливость перед переходом к спринту.