Бег на длинные дистанции – это отличный способ поддержать форму, однако добавление спринтов к тренировочному плану имеет много преимуществ. Советы эксперта помогут улучшить эффективность тренировок.
Спринт — самый эффективный способ тренировать мышцы
Спринт — бег на максимальной скорости или близко к ней. Это один из самых эффективных способов тренировать быстрые мышечные волокна, что может улучшить общую атлетическую форму.
Поддержка мышечных волокон поможет предотвратить скольжение и падения, которые являются основной причиной травм, особенно у пожилых людей.
Спринт задействует большое количество мышц по всему телу, что поможет поддержать мышечную массу и предотвратить ее потерю с возрастом.
Некоторые исследования показывают, что спринтерский вариант более эффективен для поддержания и увеличения плотности костей, чем бег на выносливость.
Это высоко интенсивная тренировка, которая значительно улучшает сердечно-сосудистую систему.
Он приводит к выбросу эндорфинов, улучшающих настроение и уменьшая стресс.
Как добавить спринты к тренировкам
Начните с коротких спринтов, например 10-20 секунд, с перерывами на отдых между ними и постепенно увеличивайте продолжительность и интенсивность спринтов в течение недель.
Независимо от уровня физической подготовки, тщательная разминка перед спринтом обязательна. Это поможет предотвратить растяжения, мышечные надрывы и серьезные травмы, такие как разрывы ахиллесового сухожилия.
Потратьте немного времени на подготовку сердечно-сосудистой системы
Рекомендует Мэтт Сандерсон. Прыжки через скакалку, прыжки на месте или подпрыгивание в бассейне могут быть отличным способом разогреться и улучшить работу сердца и легких.
Если присутствует лишний вес и человек озабочен нагрузкой на суставы или кости, следует начать с упражнений с меньшей интенсивностью. Это поможет нарастить силу и улучшить выносливость перед переходом к спринту.
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