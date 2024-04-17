Украинская сборная выбрала локацию для тренировок во время Евро-2024

Украинская ассоциация футбола выбрала локацию по проживанию и тренировкам национальной команды Украины во время чемпионата Европы 2024 года в Германии.
Где будет проживать и тренироваться украинская сборная во время Евро-2024
"Сине-желтые" будут базироваться в федеральной земле Гессен. Домом украинской сборной станет столица региона — Висбаден.
Отечественные функционеры выбрали город, опираясь на логистику команды Сергея Реброва во время группового этапа Евро-2024. Расстояние до Дюссельдорфа и Штутгарта, где будут играть "сине-желтые" — ориентировочно 200 км, поэтому сборная будет туда ехать автобусом.
Чуть дальше расположен Мюнхен (400 км). В столицу Баварии сборная Украины прибудет за два дня до стартового поединка на турнире 17 июня. Соперником "сине-желтых" там будет сборная Румынии.
С кем будет играть сборная Украины на Евро-2024
Сине-желтые по результатам жеребьевки попали в группу E. Там соперниками команды Сергея Реброва будут сборные Бельгии, Словакии и Румынии.
В финальном туре основной сетки Украина будет противостоять фавориту группы — сборной Бельгии. Матч пройдет в Штутгарте 26 июня на стадионе MHPArena. Ранее он назывался "Мерседес-Бенц Арена".
Список матчей сборной Украины на Евро-2024:
Румыния — Украина, 17 июня, 16:00
Словакия — Украина, 21 июня, 16:00
Украина — Бельгия, 26 июня, 19:00
26 марта сборная Украины обыграла Исландию в финале плей-офф квалификации к Евро-2024.
Евро-2024 примет Германию на десяти стадионах. Соревнования продлятся месяц — с 14 июня по 14 июля.
Матч-открытие состоится на "Альянц Арене" в Мюнхене, а финал — на берлинском "Олимпиаштадионе". Также поединки чемпионата Европы примут Гамбург, Гельзенкирхен, Дортмунд, Дюссельдорф, Кельн, Лейпциг, Франкфурт-на-Майне. Турнир состоит из группового турнира и плей-офф.
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