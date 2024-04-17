Українська збірна обрала локацію для тренувань під час Євро-2024

Українська асоціація футболу обрала локацію для проживання і тренувань національної команди України під час чемпіонату Європи 2024 року в Німеччині.

Де проживатиме та тренуватиметься українська збірна під час Євро-2024

"Синьо-жовті" базуватимуться у федеральній землі Гессен. Домівкою української збірної стане столиця регіону — Вісбаден.

Вітчизняні функціонери обрали місто, спираючись на логістику команди Сергія Реброва під час групового етапу Євро-2024. Відстань до Дюссельдорфа та Штутгарта, де гратимуть "синьо-жовті" — орієнтовно 200 км, тож туди збірна їхатиме автобусом.

Трохи далі розташований Мюнхен (400 км). До столиці Баварії збірна України прибуде за два дні до стартового поєдинку на турнірі 17 червня. Суперником "синьо-жовтих" там буде збірна Румунії.

З ким гратиме збірна України на Євро-2024

Синьо-жовті" за результатами жеребкування потрапили до групи E. Там суперниками команди Сергія Реброва будуть збірні Бельгії, Словаччини та Румунії.

У фінальному ж турі основної сітки Україна протистоятиме фавориту групи — збірній Бельгії. Матч відбудеться в Штутгарті 26 червня на стадіоні MHPArena. Раніше він іменувався "Мерседес-Бенц Арена".

Список матчів збірної України на Євро-2024:

Румунія — Україна, 17 червня, 16:00

Словаччина — Україна, 21 червня, 16:00

Україна — Бельгія, 26 червня, 19:00

26 березня збірна України переграла Ісландію у фіналі плей-офф кваліфікації до Євро-2024.

Євро-2024 прийме Німеччина на десяти стадіонах. Змагання триватимуть місяць — із 14 червня до 14 липня.