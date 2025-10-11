Яка небезпека чекає на людство у антарктичному морському дні — гіпотеза науковців
Яка небезпека чекає на людство у антарктичному морському дні — гіпотеза науковців

метан
Джерело:  CNN

Дослідники виявили, що з потеплінням в регіоні з тріщин в антарктичному морському дні виходить метан, який сприяє глобальному потеплінню, а нові джерела з'являються з "дивовижною швидкістю", через що викликає побоювання, що прогнози стосовно глобального потепління, ймовірно, були занижені.

Головні тези:

  • З потеплінням у регіоні антарктичного морського дна виходить метан, що сприяє глобальному потеплінню.
  • Дослідники виявили понад 40 витоків метану в мілководді моря Росса на глибині від 16 до 790 футів.
  • Наявність джерел метану в Антарктиді є серйозною загрозою для довкілля та може викликати негативні наслідки для морського життя.

Метан в Антарктиді може стати загрозою для людства

Величезні кількості метану знаходяться в резервуарах, які утворилися протягом тисячоліть під морським дном по всьому світу. Цей невидимий газ, що забруднює клімат, може виходити у воду через тріщини в морському дні, часто виявляючи себе потоком бульбашок, що підіймаються до поверхні океану.

Наразі про ці підводні джерела, їхню роботу, кількість та обсяг метану, який потрапляє в атмосферу, порівняно з кількістю, що поглинається мікроорганізмами, які живуть під океаном, відомо досить мало.

Проте вчені хочуть краще їх зрозуміти, адже цей дуже шкідливий для довкілля газ утримує в атмосфері у 80 разів більше тепла, ніж вуглекислий газ, впродовж перших 20 років свого існування.

Джерела метану в Антарктиді є одними з найменш вивчених на планеті, тому група міжнародних вчених вирішила їх знайти. Вони використовували комбінацію акустичних досліджень з кораблів, дистанційно керованих апаратів і водолазів, щоб взяти проби з різних ділянок в морі Росса, затоці в Південному океані Антарктиди, на глибині від 16 до 790 футів (від 5 до 240 метрів — ред.).

Те, що вони знайшли, їх серйозно здивувало. Згідно з дослідженням, опублікованим цього місяця в Nature Communications, вони виявили понад 40 витоків метану в мілководді моря Росса.

Зазначається, що багато витоків виявили на ділянках, які раніше неодноразово досліджувалися, що говорить про їхню новизну. Згідно з доповіддю, це може вказувати на "фундаментальну зміну" у вивільненні метану в цьому регіоні.

Джерела метану є досить поширеним явищем у всьому світі, однак раніше в Антарктиці було підтверджено лише один активний витік, розповіла авторка звіту та морський вчений з дослідницької організації Earth Sciences New Zealand Сара Сібрук.

Те, що раніше вважалося рідкісним явищем, зараз, здається, стає поширеним, — наголосила вона у коментарі для CNN.

За її словами, кожен виявлений витік супроводжувався "миттєвим захопленням", яке "швидко замінювалося тривогою і занепокоєнням".

Побоювання полягають у тому, що ці витоки можуть швидко переносити метан в атмосферу, роблячи їх джерелом забруднення, що сприяє глобальному потеплінню, яке зараз не враховується в прогнозах щодо майбутніх змін клімату. Вчені також стурбовані тим, що метан може мати каскадний вплив на морське життя.

