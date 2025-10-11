Какая опасность ожидает человечество в антарктическом морском дне — гипотеза ученых

Исследователи обнаружили, что с потеплением в регионе из трещин в антарктическом морском дне выходит метан, способствующий глобальному потеплению, а новые источники появляются с "удивительной скоростью", из-за чего вызывает опасение, что прогнозы по глобальному потеплению, вероятно, были занижены.

Метан в Антарктиде может стать угрозой для человечества

Огромные количества метана находятся в резервуарах, образовавшихся тысячелетиями под морским дном по всему миру. Этот невидимый газ, загрязняющий климат, может выходить в воду из-за трещин в морском дне, часто обнаруживая себя потоком поднимающихся к поверхности океана пузырьков.

Сейчас об этих подводных источниках, их работе, количестве и объеме метана, который попадает в атмосферу, по сравнению с количеством, поглощаемым микроорганизмами, живущими под океаном, известно достаточно мало.

Однако ученые хотят лучше их понять, ведь этот очень вредный для окружающей среды газ удерживает в атмосфере в 80 раз больше тепла, чем углекислый газ в течение первых 20 лет своего существования.

Источники метана в Антарктиде являются одними из менее изученных на планете, поэтому группа международных ученых решила их найти. Они использовали комбинацию акустических исследований с кораблей, дистанционно управляемых аппаратов и водолазов, чтобы взять пробы с разных участков в море Росса, заливе в Южном океане Антарктиды, на глубине от 16 до 790 футов (от 5 до 240 метров — ред.). Поделиться

То, что они нашли, их серьезно удивило. Согласно исследованию, опубликованному в этом месяце в Nature Communications, они обнаружили более 40 утечек метана в мелководье моря Росса.

Отмечается, что многие утечки обнаружили на участках, ранее неоднократно исследовавшихся, что говорит об их новизне. Согласно докладу это может указывать на "фундаментальное изменение" в высвобождении метана в этом регионе.

Источники метана являются достаточно распространенным явлением во всем мире, однако ранее в Антарктике была подтверждена только одна активная утечка, рассказала автор отчета и морской ученый из исследовательской организации Earth Sciences New Zealand Сара Сибрук.

То, что раньше считалось редким явлением, сейчас, кажется, становится распространенным, подчеркнула она в комментарии для CNN.

По ее словам, каждая обнаруженная утечка сопровождалась "мгновенным увлечением", которое "быстро заменялось тревогой и беспокойством".