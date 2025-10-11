Какая опасность ожидает человечество в антарктическом морском дне — гипотеза ученых

Исследователи обнаружили, что с потеплением в регионе из трещин в антарктическом морском дне выходит метан, способствующий глобальному потеплению, а новые источники появляются с "удивительной скоростью", из-за чего вызывает опасение, что прогнозы по глобальному потеплению, вероятно, были занижены.
Главные тезисы
- Утечки метана из антарктического морского дна могут привести к усилению глобального потепления, так как метан задерживает в атмосфере больше тепла, чем углекислый газ.
- Источники метана в антарктическом морском дне вызывают серьезные опасения научного сообщества из-за их быстрого образования и потенциального влияния на климат.
- Открытие более 40 утечек метана в море Росса свидетельствует о возможном занижении прогнозов по глобальному потеплению, что требует более детального изучения.
Метан в Антарктиде может стать угрозой для человечества
Огромные количества метана находятся в резервуарах, образовавшихся тысячелетиями под морским дном по всему миру. Этот невидимый газ, загрязняющий климат, может выходить в воду из-за трещин в морском дне, часто обнаруживая себя потоком поднимающихся к поверхности океана пузырьков.
Сейчас об этих подводных источниках, их работе, количестве и объеме метана, который попадает в атмосферу, по сравнению с количеством, поглощаемым микроорганизмами, живущими под океаном, известно достаточно мало.
Однако ученые хотят лучше их понять, ведь этот очень вредный для окружающей среды газ удерживает в атмосфере в 80 раз больше тепла, чем углекислый газ в течение первых 20 лет своего существования.
То, что они нашли, их серьезно удивило. Согласно исследованию, опубликованному в этом месяце в Nature Communications, они обнаружили более 40 утечек метана в мелководье моря Росса.
Отмечается, что многие утечки обнаружили на участках, ранее неоднократно исследовавшихся, что говорит об их новизне. Согласно докладу это может указывать на "фундаментальное изменение" в высвобождении метана в этом регионе.
Источники метана являются достаточно распространенным явлением во всем мире, однако ранее в Антарктике была подтверждена только одна активная утечка, рассказала автор отчета и морской ученый из исследовательской организации Earth Sciences New Zealand Сара Сибрук.
То, что раньше считалось редким явлением, сейчас, кажется, становится распространенным, подчеркнула она в комментарии для CNN.
По ее словам, каждая обнаруженная утечка сопровождалась "мгновенным увлечением", которое "быстро заменялось тревогой и беспокойством".
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Наука и медицина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Культура
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-