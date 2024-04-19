Які продукти допоможуть зберегти молодість — порада фахівця

За словами старшого наукового співробітника Absolute Collagen, доктора Дейва Рейлі, існує дуже чимало продуктів, багатих колагеном, які дають можливість зберегти шкіру міцною та пружною протягом тривалого часу.

Продукти для збереження молодості

Іноземний фахівець звертає увагу на те, що саме колаген є головним компонентом наших зв’язок і сполучної тканини. Ба більше, він має ранозагоювальні властивості та зміцнює шкіру.

Не секрет, що їжа, яку ми їмо, безпосередньо впливає на наше здоров’я та добробут. А прагнення до збалансованого харчування та більшої уваги до поживних речовин у вашій їжі не тільки принесе користь вашому загальному самопочуттю, але й може сприяти виробленню колагену, — наголошує Дейв Рейлі. Поширити

Доктор закликає звернути увагу на такі продукти:

Бобові

Саме вони підійдуть для веганів і вегетаріанців.

Як зазначає експерт, фасоль, сочевиця та нут є "найкращим вибором" для підтримки колагену. Ні для кого не секрет, що вони також багаті незамінними амінокислотами.

Саме бобові можуть стати чудовим доповненням до різноманітних супів.

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Курятина

За словами Дейва Рейлі, її можна вважати одним з найкорисніших продуктів у цьому списку.

Амінокислоти та мінерали, які ви отримуєте з цього популярного м’яса, ідеально підходять для ефективної роботи колагену у вашому тілі, — наголошує експерт. Поширити

Ягоди

Рейлі звертає увагу на те, що ягоди не тільки смачні і універсальні, але й багаті вітаміном С, який чудово сприяє виробленню колагену в організмі.

Полуниця та деякі сорти ожини почнуть з’являтися наприкінці весни, і їх можна просто додати до вашої ранкової граноли або споживати як вечірню закуску, щоб підвищити рівень колагену, — пояснив фахівець. Поширити

Білок

Ні для кого не секрет, що яєчні білки є ще одним поширеним джерелом білка, який є максимально корисним під час занять спортом.

Доктор наголошує, що вони багаті амінокислотою під назвою пролін, яка є важливим компонентом колагену і допоможе вашій шкірі стати сяючою.

Часник

Цей продукт насичений сполуками сірки та вкрай важливий для формування колагенових волокон і підтримки цілісності тканин.