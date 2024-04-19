Какие продукты помогут сохранить молодость — совет специалиста

По словам старшего научного сотрудника Absolute Collagen, доктора Дэйва Рейли, существует очень немало продуктов, богатых коллагеном, которые дают возможность сохранить кожу прочной и упругой в течение длительного времени.

Продукты для сохранения молодости

Иностранный специалист обращает внимание на то, что именно коллаген является главным компонентом наших связок и соединительной ткани. Более того, он обладает ранозаживляющими свойствами и укрепляет кожу.

Не секрет, что пища, которую мы едим, оказывает непосредственное влияние на наше здоровье и благополучие. А стремление к сбалансированному питанию и большему вниманию к питательным веществам в вашей пище не только принесет пользу вашему общему самочувствию, но может способствовать выработке коллагена, — отмечает Дэйв Рейли. Поделиться

Доктор призывает обратить внимание на следующие продукты:

Бобовые

Конкретно они подходят для веганов и вегетарианцев.

Как отмечает эксперт, фасоль, чечевица и нут являются "лучшим выбором" для поддержки коллагена. Ни для кого не секрет, что они также богаты незаменимыми аминокислотами.

Именно бобовые могут стать отличным дополнением к разнообразным супам.

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Курятина

По словам Дэйва Рэйли, ее можно считать одним из самых полезных продуктов в этом списке.

Аминокислоты и минералы, которые вы получаете из этого популярного мяса, идеально подходят для эффективной работы коллагена в вашем теле, — подчеркивает эксперт. Поделиться

Ягоды

Рейли обращает внимание на то, что ягоды не только вкусны и универсальны, но и богаты витамином С, который отлично способствует выработке коллагена в организме.

Клубника и некоторые сорта ежевики начнут появляться в конце весны, и их можно просто добавить в вашу утреннюю гранолу или потреблять как вечернюю закуску, чтобы повысить уровень коллагена, — объяснил специалист. Поделиться

Белок

Ни для кого не секрет, что яичные белки являются чуть ли не самым распространенным источником белка, который максимально полезен во время занятий спортом.

Доктор отмечает, что они богаты аминокислотой под названием пролин, которая является важным компонентом коллагена и поможет вашей коже стать сияющей.

Чеснок

Этот продукт насыщен соединениями серы и очень важен для формирования коллагеновых волокон и поддержания целостности тканей.