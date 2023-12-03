Який головний недолік російського ЗРК "Тор" — відповідь Міноборони Британії

Зенітно-ракетний комплекс малого радіуса дії "Тор" відіграє важливу роль для окупаційних військ в Україні. Він призначений для захисту загарбників на передовій.

Британська розвідка назвала головний недолік російського ЗРК "Тор"

Британська розвідка вважає, що одним з найважливіших протистоянь у війні як для України, так і для Росії залишається знищення наземних систем протиповітряної оборони.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 3 December 2023.



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/NPUXvUXHxQ — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) December 3, 2023

Так, для росіян однією з основних систем залишається ЗРК "Тор". Він відрізняється від ЗРК "Панцир", який переважно захищає командні пункти, ЗРК більшої дальності і військово-повітряні бази РФ.

Окупанти використовують "Тор" для протидії українським безпілотникам. Розвідка наголошує, що цей ЗРК фактично є передовою лінією мережі ППО окупантів.

Проте ЗРК "Тор" має низку недоліків. Один з ключових "мінусів" - це витривалість екіпажу.

Зважаючи на те, що на кожну систему припадає лише три людини, підтримання високого рівня бойової готовності протягом тривалого часу, найімовірніше, є екстремальним випробуванням на витривалість, - йдеться у зведенні. Поширити

Втрати російської ППО

Варто зазначити, що останнім часом українські військові націлилися на російські системи ППО. Голландське розвідувальне агентство Oryx зазначає, що українські військові знищували С-400 щонайменше 5 разів, зокрема, командні пункти, пускові установки та радари. Це дорога втрата для окупантів.

Нагадаємо, 14 вересня контррозвідка СБУ та Військово-морські сили України провели унікальну операцію біля окупованої Євпаторії. Як повідомили джерела РБК-Україна, захисники знищили російський комплекс ППО С-400 "Тріумф" вартістю 1,2 млрд доларів.

Раніше британська розвідка повідомляла, що РФ перемістила системи С-400 з Калінінграда в Україну. Це сталося після значних втрат.