Яким буде 1 червня в Україні — прогноз синоптикині
Категорія
Україна
Дата публікації

Яким буде 1 червня в Україні — прогноз синоптикині

Погода 1 червня в Україні - до чого готуватися
Джерело:  Наталка Діденко

Уже завтра, 1 червня, починається довгоочікуване літо після мінливої прохолодної весни. За словами синоптикині Наталки Діденко, цей день потішить більшість українців дійсно теплою погодою.

Головні тези:

  • Мешканцям заходу та сходу варто готуватися до дощу та навіть грози.
  • В інших регіонах пануватиме сонце та тепло.

Погода 1 червня в Україні — до чого готуватися

Літо в Україні розпочнеться теплою погодою. Вдень 1-го червня повсюди — ідеальна температура повітря, і не холодно, і не спека, очікується +19+23 градуси.

Наталка Діденко

Наталка Діденко

Українська синоптикиня

За словами експертки, трохи свіжіше буде на північному сході, +17+19 градусів.

Перший літній дощ одночасно накриє схід і захід України — ба більше, подекуди пройдуть грози.

Що стосується решти регіонів, то Наталка обіцяє чудову сонячну погоду.

Вітер нарешті вгомониться. буде невеликим, максимум помірним, поки що — північних напрямків, але це тимчасово, скоро перейде на південь) Дорогі кияни! Нам за нашу любов і вірність до нашого Вічного Міста — завтра сонце і тепло! — наголосила Наталка Діденко.

Вона також додала, що в столиці літо почнеться потеплінням до +20 градусів і сонячною погодою.

Фото: facebook.com/UkrHMC

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
У Бразилії вирубали 13 км заповідного лісу — будуватимуть дорогу до кліматичного саміту
Ліс
Категорія
Цікаве
Дата публікації
Додати до обраного
Як врожайність і клімат впливають на ціни олійних культур
Як врожайність і клімат впливають на ціни олійних культур
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації
Додати до обраного
"Супер Ель-Ніньйо". Кліматична аномалія у Тихому океані вплине на увесь світ
“Супер Ель-Ніньйо”

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?