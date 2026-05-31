Каким будет 1 июня в Украине — прогноз синоптика

Уже завтра, 1 июня, начинается долгожданное лето после переменчивой прохладной весны. По словам синоптика Наталки Диденко, этот день порадует большинство украинцев действительно теплой погодой.

1 июня в Украине — к чему готовиться

Лето в Украине начнется теплой погодой. Днем 1 июня повсюду — идеальная температура воздуха, и не холодно, и не жара, ожидается +19+23 градуса. Наталья Диденко Украинская синоптик

По словам эксперта, немного свежее будет на северо-востоке, +17+19 градусов.

Первый летний дождь одновременно накроет восток и запад Украины — более того, кое-где пройдут грозы.

Что касается остальных регионов, то Наталья обещает отличную солнечную погоду.

Ветер наконец-то угомонится. Будет небольшим, максимум умеренным, пока — северным направлениям, но это временно, скоро перейдет на юг) Дорогие киевляне! Нам за нашу любовь и верность к нашему Вечному Городу — завтра солнце и тепло! — подчеркнула Наталья Диденко. Поделиться

Она также добавила, что в столице лето начнется потеплением до 20 градусов и солнечной погодой.