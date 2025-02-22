Яким був перший політ летючого автомобіля Alef — відео

Американська компанія Alef Aeronautics, яку заснував виходець з України Джим Духовни, продемонструвала, на що наразі здатен її головний винахід, а саме летючий автомобіль Alef.

Alef Model A дійсно здатен літати

Компанія Alef Aeronautics була заснована 10 років тому й за цей проміжок часу змогла добитися справжнього прориву у свої галузі.

Джим Духовни походить з родини київських євреїв. Він створив компанію, щоб запустити летючі автомобілі, які не шкодитимуть повітрю.

Варто звернути увагу на те, що наразі автівку можна придбати за ціною від 299 999 доларів.

Перші поставки Alef мають намір розпочати у 2025 році.

Фото: alef.aero

Компанія тривалий час працювала над розробкою електричного летючого автомобіля з вертикальним зльотом і посадкою (eVTOL), який можна використовувати як на дорогах, так і в повітрі.

Машина офіційно може літати в повітряному просторі США.

Окрім того, вона може проїхати дорогою близько 322 км без підзарядки та пролетіти 177 км повітрям. В автівці є парашут для екстрених ситуацій.

Фото: alef.aero

За словами Джима Духовни, “це один маленький крок для літаків і величезний крок для автомобілів”.