Каким был первый полет летающего автомобиля Alef — видео

Американская компания Alef Aeronautics, которую основал выходец из Украины Джим Духовны, продемонстрировала, на что сейчас способно ее главное изобретение, а именно летающий автомобиль Alef.

Alef Model A действительно способен летать

Компания Alef Aeronautics была основана 10 лет назад и за этот промежуток времени смогла добиться серьезного прорыва в своей области.

Джим Духовны происходит из семьи киевских евреев. Он создал компанию, чтобы запустить летучие автомобили, которые не навредят воздуху.

Стоит обратить внимание на то, что на данный момент автомобиль можно приобрести по цене от 299 999 долларов.

Первые поставки Alef намерены начать в 2025 году.

Фото: alef.aero

Компания долгое время работала над разработкой электрического летающего автомобиля с вертикальным взлетом и посадкой (eVTOL), который можно использовать как на дорогах, так и в воздухе.

Машина может официально летать в воздушном пространстве США.

Кроме того, она может проехать по дороге около 322 км без подзарядки и пролететь 177 км в воздухе. В автомобиле есть парашют для экстренных ситуаций.

Фото: alef.aero

По словам Джима Духовны, "это один маленький шаг для самолетов и огромный шаг для автомобилей".