Японія виділяє понад 100 млн дол на повоєнну відбудову України
Категорія
Економіка
Дата публікації

Японія виділяє понад 100 млн дол на повоєнну відбудову України

Японія
Джерело:  Kyodo News

Японія пообіцяла виділити Україні 15,8 мільярдів єн (106 млн доларів) допомоги для підтримки відновлення країни після війни в семи сферах.

На що піде допомога Японії

Джерела Kyodo News повідомляють, що гроші виділять на відновлення інфраструктури та розмінування, розширення сільського господарства, поліпшення гуманітарної ситуації, біотехнології та індустріальне вдосконалення, інформаційні технології, а також посилення управління та антикорупційні заходи.

Уряди Японії та України підпишуть понад 10 меморандумів про співпрацю на японсько-українській конференції сприяння економічній відбудові, яка відбудеться 19 лютого в Токіо.

Прем’єр-міністр Японії Фуміо Кішіда, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль і Масакадзу Токура, голова Федерації бізнесу Японії, візьмуть участь у конференції з реконструкції разом із близько 300 іншими урядовцями та представниками компаній.

Згідно з джерелами, меморандуми про співпрацю, які будуть підписані на зустрічі, стосуються медичної допомоги, кібербезпеки та проектів вітрових електростанцій.

Допомога Японії

У січні Японія оголосила про внесок у розмірі 37 мільйонів доларів до фонду НАТО для надання додаткової підтримки Україні, включаючи систему виявлення безпілотних літальних апаратів.

Японія не може надавати військову допомогу відповідно до своєї пацифістської Конституції.

Наприкінці грудня державний бюджет України отримав близько 950 млн доларів від Японії в рамках проєктів Світового банку на відновлення та соціальний захист.

7 грудня 2023 року прем'єр-міністр Японії Фуміо Кішіда повідомив про готовність виділити для України 4,5 мільярда доларів на відновлення України від наслідків російської агресії.

За оцінками Світового банку, відновлення України коштуватиме 411 мільярдів доларів протягом наступного десятиліття.

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